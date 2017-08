Lékaři se bojí o mladou krev. Kvůli změně zákona

Blanensko, Vyškovsko – Čerstvých absolventů medicíny se dotkla náhlá novela zákona, která změnila termín podání přihlášek k praxi. Novela totiž začala platit od července, kdy někteří studenti ještě promovali. To kritizují lékaři z Vyškovska i Blanenska. Bojí se, že kvůli tomu nebude dost praktiků.

„Je to nešťastné. Na Vyškovsku jsou lékaři před odchodem do penze. Nutně potřebujeme posily,“ řekla praktická lékařka Danuše Adamcová, která působí jako školitelka budoucích praktiků.

Novela praxe zkomplikovala. „Situace se musí radikálně změnit, hrozí, že mladí absolventi nebudou mít kam chodit na praxi,“ varovala Adamcová.

Jedovnický praktický lékař Ivo Procházka má podobný názor. „Letos pravděpodobně ubude žadatelů o praxi. Starší kolegové odchází nebo odchod zvažují a potenciální mladí lékaři teď zřejmě kvůli novele nenastoupí na praxi. Výpadek, třeba jen na rok, je velmi nepříjemný. I pro pacienty, protože hrozí, že lékaři prostě nebudou,“ shrnul.

ZRUŠENÝ OBOR

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové novela zrušila obor praktického lékařství pro děti a dorost. „Mohli se přihlásit jen ti, kdo stihli absolvovat do konce června,“ připomněla Hülleová.

Doplnila, že jí volali lékaři s dotazy, zda budou nějaká rezidenční místa. A kritizovala, že ministerstvo zdravotnictví nedodalo prováděcí předpisy, které by problém řešily.

Mnozí budoucí lékaři se tak rozhodli raději pro jiný obor specializace. „Ti, kteří studium hotové měli a nebyli si jistí, jak to bude s oborem dětského lékaře, volili jiný, nejčastěji dospělého praktika. Je to škoda, chybí dětští praktici, navíc je tu i poměrně vysoký věkový průměr. Mladí lékaři, kteří by o náš obor měli zájem, šli mimo pediatrii,“ litovala lékařka.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že problém řeší. „Přechodné období roku 2017, kterého se problém týká, překleneme novým dotačním programem pro tyto mladé lékaře. Od roku 2018 pak vše bude fungovat už podle nově nastavených pravidel,“ ujistil úřad v tiskové zprávě.

Podobně hovořil i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. „Jde o řešení, které znamená, že letos absolvující mladé lékaře nijak nezdržíme, praxi stihnou. Finančně se jich to nijak nedotkne,“ upřesnil ministr zdravotnictví.

ANTONÍN ZACHOVAL