Lidé z Vyškova mizí kvůli drahým parcelám

Blanensko, Vyškovsko – Kdo chce stavět, opouští Vyškov. To je podle vyškovského místostarosty Karla Jurky důvod, proč se okresní město neustále vylidňuje. „Pokud se někdo poohlíží po parcele ve Vyškově, zjistí, že v menších obcích jsou levnější. Logicky si vybere například Drnovice, které jsou jen čtyři kilometry vzdálené," zmínil Jurka.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Šimánek Vít

Podle aktuálních statistik Vyškov za uplynulých pět let přišel o 246 obyvatel. Trend je dlouhodobý, za posledních deset let město ztratilo asi 750 lidí, loni mělo 21 250 obyvatel. „Za sedm let, co jsem ve funkci, ale pamatuji i dobu, kdy ve Vyškově žilo 20 500 obyvatel. Údaje za posledních pět let nepovažuji za katastrofu," shrnul Jurka s tím, že město má v územním plánu ještě několik lokalit, které lze zastavět a tak přilákat přistěhovalce.

Podobně jako Jurka hovořil i sociolog Pavel Klvač z Drnovic na Vyškovsku. „V přepočtu jde o jednoprocentní úbytek. Pokud se ve městě moc nestaví, je to pochopitelné. Špatné by ovšem bylo, kdyby z Vyškova utíkali mladí vzdělaní lidé," okomentoval Klvač.

Přesně opačně než Vyškov je na tom Slavkov u Brna. Počet jeho obyvatel vytrvale stoupá kvůli výhodné poloze blízko Brna. Aktuálně investoři staví v lokalitě Zelnice, takže městu přibudou desítky obyvatel. „V územním plánu je možnost rozšířit zástavbu směrem na Bučovice, nicméně zatím se tam nic nechystá," zmínila slavkovská mluvčí Veronika Slámová. Ne všichni tento trend vítají. Třeba bývalý slavkovský zastupitel Radoslav lánský upozornil, že městu s přistěhovalci schází místa ve školkách či k parkování.

Klvač hodnotí Slavkov jako brněnský satelit. „Lidé tam chtějí bydlet, protože jde v podstatě o předměstí Brna a je to kvalitní místo k životu. Navíc nemá nevýhody velkoměsta," vysvětlil sociolog.

Ze tří největších měst Blanenska nejvíc lákají Boskovice. „Kromě toho, že evidujeme víc přistěhovalců než vystěhovalých se na pozitivní statistice podílí i počet narozených dětí, který převyšuje počet zemřelých," odůvodnila vedoucí odboru vnitřních věcí tamní radnice Iva Močičková.

Menší úbytek obyvatel zaznamenalo Blansko. „Když srovnáme pět uplynulých let, čísla jsou velmi podobná," řekl vedoucí blanenského odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík.

Podle Lucie Menšíkové z Ráječka Blansku schází některá lákadla. „Podle mě má město málo kvalitních obchodů. Jsou tam převážně sídliště a vietnamské prodejny, když nepočítáme supermarkety. Myslím ale, že lidé se v poslední době stejně raději stěhují do vesnic," míní Menšíková.

Přistěhovalci opomíjí také Bučovice na Vyškovsku, které mají v porovnání dat k lednu 2012 a 2016 o jedenáct obyvatel méně. Podle místostarosty Jiřího Horáka je potíž v tom, že město nemá stavební parcely. „Jednáme s některými vlastníky o strategických pozemcích, je však těžké spekulovat o tom, kdy se odkup vydaří," řekl místostarosta.

MARTINA HAŠKOVÁ

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ