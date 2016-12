Malý zájem o vesnické obchody? V Kučerově hrozí, že lidé o ten svůj přijdou

Vyškovsko – Kdo chtěl ještě nedávno čerstvý chleba, musel na nákup do Vyškova. Obyvatelé jeho místní části Hamiltony totiž byli skoro rok bez obchodu. Letos v květnu se jim rozhodl pomoct hamiltonský rodák Milan Pospíšil. Obchod znovu otevřel. Po téměř tři čtvrtě roce může bilancovat.

Kupní sílu hodnotí jako průměrnou. „Podporují nás hlavně zákazníci, kteří začali chodit na začátku a nepřestali. Reakce lidí jsou pozitivní, z čehož jsem nadšený. Hodně nám ale pomohla i vyškovská radnice. Kdybychom museli platit klasický nájem, tak bychom provoz neutáhli," zmínil Pospíšil. Odkázal tak na rozhodnutí města, o kterém už Vyškovský deník Rovnost informoval. V době, kdy vedení Vyškova hledalo do obchodu nájemce, snížilo nájem na minimum.

Hamiltonští by neměli o obchod přijít ani v budoucnu. „Ještě nevím, jak nás zatíží elektronická evidence tržeb, která se nás začne týkat od března. Nicméně jsme najeli na systém, který splňuje podmínky pro to, abych mohl pokračovat dál. Jen přemýšlím o tom, že přestanu prodávat cigarety. Na těch totiž není vůbec žádný zisk, a když zdaníme příjmy, tak na krabičce cigaret ještě proděláváme," vysvětlil Pospíšil.

KDYŽ NĚCO ZAPOMENOU

Obchod občas navštěvuje obyvatelka Hamilton Marie Zedníková. „Zatím jsme s mužem ale mobilní, takže větší nákupy děláme ve Vyškově. Máme auto, jezdíme i autobusem. Pro starší a lidi bez dopravního prostředku je ale výborné, že obchod znovu funguje. I pro mě je mnohem lepší, že když něco zapomenu koupit, nemusím do Vyškova, ale skočím jen pár metrů od domu," vyzdvihla žena.

To vítají například i lidé z Dětkovic, kde má obchod se smíšeným zbožím podle zastupitelky Vladimíry Michové nového majitele. „Koupil ho, opravil, a jak pozoruji, lidé do něj chodí. Hlavně ti starší. Má otevřeno denně kromě nedělí, a to jak dopoledne, tak s výjimkou středy i odpoledne," přiblížila Michová.

Naopak v Kučerově hrozí, že lidé o obchod přijdou. Jeho majitelka Jiřina Kutálková už dřív upozorňovala, že je jeho provoz dlouhodobě prodělečný. „Zájem je měsíc od měsíce nižší. Mladí do vesnického obchodu vůbec nechodí, raději si nakoupí ve městě a starších obyvatel ubývá. I důchodci ale často jezdí do Vyškova. Hypermarkety, jejichž cenám nemůžeme konkurovat, mají hned u nádraží a času na cestování mají dost," sdělila Kutálková.

Obchod chtěla nechat otevřený do doby, než půjde do důchodu. „Vůbec ovšem nevím, jestli to půjde. Nejenže klesá zájem lidí, ale likvidační by byl i nákup elektronické pokladny," povzdechla si Kutálková.

To by mrzelo například Janu Vystavělovou z Kučerova, která do prodejny chodí. „Sice máme možnost jezdit do supermarketů ve Vyškově, ale na náš obchod jsme nezanevřeli. A nechodíme do něj, jen když nám doma něco dojde, ale i na běžný nákup. Sice jsou ceny vyšší než v marketech, nicméně bych nebyla ráda, kdyby zavřel," řekla žena.