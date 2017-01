Město chce opravit interiér bočních kaplí vyškovského kostela

Vyškov – V kaplích zvlněná podlaha, štuková výzdoba a výmalba stropů poškozená zatékáním. Interiér bočních kaplí kostela vyškovského Nanebevzetí Panny Marie nebyl zásadněji opravovaný od jejich výstavby, tedy od počátku 20. století. I proto je radnice zařadila do dotačního Programu regenerace městské památkové zóny. Odtud jsou z rozpočtu ministerstva kultury poskytované příspěvky na opravy kulturních památek.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.Foto: DENÍK/Alena Grycová

U kostela by se měly týkat i sochařské výzdoby balustrády nad vstupem. Ta v současnosti není kompletní. „Proto by bylo vhodné ji dle dochovaných podkladů doplnit. Do programu jsme ale zařadili i jiné objekty. Třeba opravu krovu a střechy vyškovského zámku. U jednotlivých akcí není stanovený termín jejich uskutečnění, potřebné ovšem jsou," vysvětlila mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

Otázkou tedy zůstává, kdy na restaurátorské práce na kostele přijde řada. Výše přiděleného příspěvku z programu totiž obvykle umožní zaplatit pouze jednu ze zařazených akcí. „Například v roce 2016 jsme získali půl milionu na opravu střechy části zámku, letos tak předpokládáme pokračování této akce," zmínila.

Alespoň zatékání už ale farní kostel netrápí. „Bylo způsobené od počátku nevhodným řešením odvodu srážkových vod ze střech kaplí. Problém jsme letos vyřešili opravou, kterou částečně platila farnost i Jihomoravský kraj. Další práce odhadujeme na statisíce. Kromě ministerstva a města by se na nich opět podílela i farnost," sdělila mluvčí.