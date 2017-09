Milešovičtí zateplí hasičku. Čekají na další dotace

Milešovice – Nové zateplení hasičské zbrojnice chystají v Milešovicích. „Projekt už máme hotový. V plánu máme zateplit stěny, střechu a vyměnit kotle. Letos jsme propásli dotace, tak čekáme až je Jihomoravský kraj vypíše na příští rok," přiblížil starosta Michal Polanský.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Tomáš Valaškovčák

Rekonstrukce by měla vyjít do dvou milionů. "Hasičce je třicet let, za tu dobu jsme u ní jen vyměnili okna a udělali topení, jinak se ale do ní moc neinvestovalo. S rekonstrukcí bychom měli začít příští rok na jaře,“ uvedl Polanský.

MARIE MRÁZOVÁ