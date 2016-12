Místo selských staveb Ivanovice chtějí moderní dům. S byty i restaurací

Ivanovice na Hané – Zhruba dvě století pomáhají utvářet ráz centra Ivanovic na Hané. Tři stará rozsáhlá selská stavení, která se nacházejí uprostřed Palackého náměstí naproti fary, nicméně možná už v příštím roce čeká demolice. Objekty mají podle vize vedení města ustoupit moderní multifunkční stavbě.

Místo tří selských stavení chtějí mít Ivanovičtí v centru města moderní dům, v němž lidé najdou bydlení a třeba i restauraci.Foto: DENÍK/Martina Hašková

Starosta Vlastislav Drobílek už podepsal smlouvu s bankou na půjčku, díky níž radnice domy koupí. „Jedná se o pět milionů korun, které jsme získali za výhodných podmínek. Současní majitelé peníze budou mít nejpozději do poloviny ledna. Poté se staneme majiteli," potvrdil Drobílek.

Všechny tři objekty následně čeká demolice. Zda to bude příští rok, radnice ještě přesně neví. „Uvidíme zase podle peněz. Možná je ještě necháme stát a zatím oslovíme studenty architektury, aby nám udělali návrhy na vzhled stavby a co v ní může vzniknout. Třeba nám tady vyroste kopie Tančícího domu," usmál se Drobílek.

Selské domy∙ V Ivanovicích na Hané stojí minimálně 150 let a nacházejí se na ploše o rozloze asi 3 000 metrů čtverečních

∙ Město je kupuje díky bankovní půjčce, která dělá pět milionů korun

∙ Plánuje je zbořit a na jejich místě postavit multifunkční objekt

Kdy k tomu dojde, ale zatím také není jasné. Co si nicméně Ivanovičtí v novém domě představují, jsou byty a nekomerční prostory. „Líbila by se nám i restaurace na úrovni," zmínil starosta.

To ocenil třeba zastupitel Pavel Miklošek. „V Ivanovicích není pořádně kam zajít na jídlo. Restauraci město určitě potřebuje," souhlasil Miklošek, který je jako příznivce historie i pro demolici starých domů. „Sice to bude škoda, ale na druhou stranu je to potřeba. Vzhledem k poloze Ivanovic, všude okolo je záplavová zóna, není například kde stavět nové domy. Se záměrem včetně bourání tedy souhlasím," dodal zastupitel.

Rekonstrukce podle Drobílka v podstatě nepřipadá v úvahu. „Jde o domy staré minimálně sto padesát let. Jsou sice krásné, ale jejich technický stav odpovídá době, kdy byly postavené," nastínil starosta s tím, že něco z nich ale přece jen budou chtít zachovat.

A to sklepení. Jeho chodby, jak zmínil, zabíhají až pod náměstí. „Kolují pověsti, že chodby pod Ivanovicemi vedly od kostela až někam dál. Asi na tom bude kus pravdy. Ty, co vedou od hanáckých domů, budeme chtít zachovat, a pokud by bylo možné využít je tak, že vytvoří jakýsi komplex s restaurací, bylo by to úžasné," nechal se slyšet Drobílek.

Záměr města oceňují i jeho obyvatelé a návštěvníci. Třeba Soňa Malá do Ivanovic jezdí za dcerou, které podle jejích slov chybí solidní restaurace. „S manželem nemají kam vyrazit, když chtějí například oslavit výročí. To mi připadá opravdu hrozné. Na druhou stranu si ale vůbec neumím představit, že v centru, kde je spousta historických staveb, vyroste něco supermoderního. Ale zvědavá na to jsem. Doufám, že se novostavby dočkám a nepůjde jen o sliby jako v případě rekonstrukce náměstí," okomentovala Malá.