Místo učňů prohlídky? Zámek v Račicích-Pístovicích čeká na majitele

Račice-Pístovice – Přestože původ vesnice Račice na Vyškovsku není dodnes přesně známý, co se týká hradu, který se nad ní tyčil už od třináctého století, jsou prameny sdílnější. Ví se třeba, že se ho ve čtrnáctém století zmocnil jeden z nejnebezpečnějších zlodějů na Moravě, loupeživý rytíř Friduš z Linavy. A také to, že hrad kvůli zajetí Friduše obléhal český panovník Jan Lucemburský. Postupně pak byl v držení několika pánů, v roce 1945 byl znárodněn a v současnosti je jeho majitelem Jihomoravský kraj. I když nejspíš ne na dlouho. Loni se ho rozhodl prodat.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Poslední nabídkové řízení bylo ukončeno minulý týden. Vzešli z něj tři zájemci. „Tento týden budeme před komisí otevírat obálky a řadit je podle nabídnuté kupní ceny,“ informovala mluvčí kraje Monika Brindzáková s tím, že minimální výši ceny nestanovili.

V předchozích kolech, kde kraj požadoval alespoň 27,7 milionu korun, totiž neobdržel žádnou nabídku. „Po otevření obálek radní posoudí, zda je některá přijatelná, nebo všechny odmítnou a vyhlásí řízení znovu,“ doplnila mluvčí.

Přestože zájemci zatím nejsou známí, rozhodně mezi nimi není obec. Podle starosty Lubomíra Pospíšila nemají Račice-Pístovice na koupi ani údržbu peníze. „Navíc kupovat můžeme to, o čem víme, jak to využít. Mít zámek jen z recese nemá význam,“ řekl Pospíšil.

Důvod prodeje:● Zámek se kraj rozhodl prodat, protože pro něj nenašel jiné využití

● Náklady na roční údržbu činí zhruba jeden milion korun

● Žádné obdobné nemovitosti na Blanensku ani Vyškovsku momentálně kraj k prodeji nenabízí

O zájemcích zatím žádné zprávy nemá. „Naposledy jsme byli s krajem v kontaktu, když jsme loni řešili věcná břemena na dvě nemovitosti – zámeckou kapli a zvonici. Neobrátil se na nás ani žádný možný kupec. Nyní vyčkáváme, jak prodej dopadne,“ dodal starosta.

Podle člena rady Asociace realitních kanceláří Tomáše Matrase noví majitelé zámky nejčastěji využívají jako wellness nebo kongresové hotely. „Zejména pokud se jedná o turisticky atraktivní lokalitu. Ta hraje roli i v počtu zájemců o koupi,“ sdělil Matras.

Zájem o památky mají podle něj hlavně společnosti. „Pokud se nenajde využití, třeba jako penzion pro důchodce, nemovitosti dříve či později zchátrají. Udržovat je je nákladné i v případě, že jsou zakonzervované,“ vysvětlil.

V roce 1959 na zámku vznikla zvláštní internátní škola. Učni ho navštěvovali ještě nedávno, až v roce 2014 se přestěhovali do vyškovské školy na sídlišti Osvobození. Sedm let na něm jako ředitel působil František Vlk z Pístovic, který se zasadil o úpravy zámku. Například střechy. „Podařilo se mi na ni sehnat měděný plech. Do střechy jsem nechal udělat i okna. V horním patře tak můžou být obytné prostory,“ poukázal Vlk.

Do všech místností také zavedl ústřední topení. „Dřív se v nich topilo uhlím. Nebylo to ale jednoduché. Jde o památkový objekt a kotelna tak nesměla hyzdit jeho okolí. Postavili jsme ji pod terénem,“ připomněl Vlk.

Rád by viděl, kdyby nový majitel zpřístupnil zámek veřejnosti. „Dá se vylézt do věže, ze které je vidět Vyškov jako na dlani. To by mohlo být pro návštěvníky atraktivní,“ uvedl Vlk.

Podobnou představu má i račická historička Dagmar Stryjová. „S ohledem na dobu po roce 1938, kdy v něm sídlil Generální štáb Československé armády, by se v něm vyjímala expozice vojenské historie,“ navrhla.