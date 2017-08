Mobilní rozhlas pomůže také v krizi, slibuje autor. V kraji ho využívá 39 obcí

Blanensko, Vyškovsko - V mobilu pípne SMS. Zpráva o tom, že lékař dnes neordinuje, přišla přímo od starosty a ušetří tak zbytečnou cestu do ordinace. Tak funguje aplikace Mobilní rozhlas. Podle Barbory Valešové z Mobilního rozhlasu ji v Jihomoravském kraji využívá devětatřicet obcí.

Ilustrační foto.Foto: www.pexels.com

Lidem přijde upozornění v podobě SMS zprávy, nehledě na to, jestli mají nový nebo starší typ telefonu. „Náš cíl bylo vytvořit unikátní systém pro komunikaci s obyvateli, který je ekonomicky dostupný pro jakoukoli obec a umožní zachraňovat životy a majetky lidí před povodněmi, požáry a jinými krizovými situacemi,“ uvedl autor projektu Ondřej Švrček.

Co je Mobilní rozhlas

• Mobilní rozhlas je komunikační systém, funguje necelé dva roky.

• Jeho součást je i mobilní aplikace.

• Obyvatelům chodí SMS zprávy o dění v obci. Každý uživatel si může nastavit preference na typy zpráv.

• Zavedení i s aplikací vyjde malé obce do 2 tisíc obyvatel na 24 900 Kč na rok, pro obce od 2 do 10 tisíc obyvatel je to 34 800 Kč ročně a pro větší města 44 900 Kč ročně.

Na Blanensku se do projektu zapojilo víc měst a obcí než na Vyškovsku. „V okrese Vyškov je to jen jedno město, a to Slavkov u Brna. Z Blanenska je jich třináct,“ vyčíslila Valešová.

Mezi nimi jsou například Boskovice. „Informace, které jdou prostřednictvím Mobilního rozhlasu, dostávají lidé i prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu. Výhoda aplikace je adresnost určení zprávy, kdy si mohu vybrat obyvatele pouze z ulic, kterých se informace týká. Čte je padesát až osmdesát procent adresátů,“ upřesnil referent pro styk s veřejností boskovické radnice Jaroslav Parma.

Podle něj se v Boskovicích do Mobilního rozhlasu zaregistrovalo celkem 240 uživatelů. Město má 11 500 obyvatel a asi 4 900 domácností. Lidé tam využívají ještě vlastního mobilního turistického průvodce Boskovice Daruma Go!

Ve Vyškově vsadili na jiné nástroje. „O připojení k Mobilnímu rozhlasu momentálně neuvažujeme. Město využívá aplikace inCity a Česká obec, tu odebírá šest set uživatelů,“ oznámil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

MARIE MRÁZOVÁ