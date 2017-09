Mobilní rozhlas v Bučovicích? Záleží, jak dopadne hlasování

AKTUALIZOVÁNO

Drnovice – Za nepřetržité resuscitace přepravili záchranáři v noci na pondělí do vyškovské nemocnice muže v bezvědomí. Spadl do rybníka v drnovické části zvané Kašparov. Po převozu do nemocnice zemřel. Tragickou událost nyní vyšetřují policisté.