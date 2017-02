Modernizace za miliardy. Plán ministerstva počítá i s posádkou v Bučovicích

Bučovice – Armáda plánuje modernizovat kasárna a cvičiště za miliardy korun. Do projektu Základny 21. století vybrala také sídlo 77. lehkého motorizovaného praporu plukovníka Bohuslava Malečka v Bučovicích na Vyškovsku.Potvrdil to mluvčí ministerstva obrany Jiří Caletka. „Aktuálně je projekt ve fázi, kdy budeme zpracovávat studii obnovy vybraných areálů. Hotová má být do konce letošního roku," informoval Caletka.

Dokument podle jeho slov také napoví, na kolik peněz modernizace vyjde, a stanoví harmonogram rozvoje na dalších deset let. „Nyní tak není možné sdělit nic konkrétnějšího k tomu, jaké změny čekají například bučovickou základnu,“ dodal Caletka. Podobně hovořil také mluvčí bučovické jednotky Lumír Svoboda. „V současné době je vše v počáteční fázi, ministerstvo obrany zpracovává analýzy. Projektové týmy zjišťují, co základnám chybí. Útvar do budoucna potřebuje zázemí pro vojáky, uložení zbraní, techniky a materiálu. Tedy pro běžný denní život a pravidelný výcvik,“ konstatoval.

