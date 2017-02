Muzeum Vyškovska představí unikáty od císaře. Češi je uvidí teprve podruhé

Blanensko, Vyškovsko – V archeologickém pískovišti bude sedm historických předmětů, každý z jiného období. Děti podle materiálu, tvaru a dalších indicií určí, z jaké doby pochází a k čemu sloužily. Po zadání kódu na tajemné skříňce pak uvidí nástroj v původním stavu. Tak nějak bude vypadat interaktivní část archeologické expozice v blanenském muzeu, která otevře dvacátého února. Je součástí rozsáhlého projektu, jehož dokončení organizace plánuje na příští rok.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

CHTĚJÍ I UNIKÁT. Archeologická expozice v Blansku bude rozdělená na dvě části: interaktivní a expoziční. Tu dokončí v muzeu letos. Lidé se díky ní dostanou ze současnosti přes různá období až do pravěku. „V každém období připomeneme důležité lokality Blanenska. Chceme ukázat celý kontext, jak a kde lidé žili, jaké měli oblečení. Vše doplníme velkými ilustracemi na stěnách," uvedla ředitelka muzea Pavlína Komínková s tím, že nyní jednají i o zapůjčení unikátního exponátu. Je jím zlatý pohřební vůz z Býčí skály z muzea ve Vídni.

UKÁŽOU POKLAD. Už nyní je jisté, že na opravdu vzácné kousky narazí lidé v Muzeu Vyškovska. Do Vyškova totiž dorazí císařský poklad. „Pochází od císařské dynastie Tchang z osmého a devátého století. Mezi předměty vyniká královská koruna a císařský čajový servis. Tyto unikátní klenoty byly dosud v Česku vystavené jen jednou. Pocházejí ze soukromých sbírek a jejich cena je nevyčíslitelná," uvedla ředitelka muzea Monika Pelinková.

Výstavu zpřístupní o letních prázdninách. Tehdy muzeum pozve poprvé na výstavu i do sklepení. „To je sice přístupné, ale výstavy v něm nepořádáme. Letos tam umístíme prohlídku Dracula a ti druzí," sdělila.

VZPOMÍNKA NA LEGIONÁŘE. Připomenout si historické zásluhy československých legionářů budou moci v létě lidé v Blansku. Do města totiž dorazí Legiovlak. „Republiku s ním křižujeme od roku 2015. Do Blanska dorazíme poprvé. Legiovlak je vlastně takové pojízdné muzeum, přijedeme se třinácti vagony. Nově máme důstojnický vagon, ale lidé uvidí například i kovářskou dílnu, zkrátka vše, co vojáci tehdy skutečně měli," informoval za organizátory Jiří Charfreitag. Legiovlak do Blanska dorazí osmnáctého července a ve městě se zdrží šest dní.

JAKO PRINCOVÉ. Novinky chystají i na zámku ve Slavkově u Brna. Tou největší bude dětská prohlídková trasa. „Děti se budou moci obléct do kostýmů princezen a princů. Budou plnit různé úkoly. O historii se dozví z příběhu, který je bude po celou trasu provázet," přiblížila mluvčí zámku Veronika Slámová.

Sezonu zámek zahájí třiadvacátého března, kdy se projekt rozjedepro školy. „V letní sezoně ho rozšíříme na víkendy a některé další dny," dodala Slámová. A pozvala také na výstavu Jadrana Šetlíka. Představí fotografie letců RAF a jihomoravských osobnosti.