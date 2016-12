Na nenadálé situace nově upozorní Slavkovany mobilní rozhlas

Vyškovsko – Když se na Slavkov u Brna poženou přívalové deště, budou obyvatelé, kteří se přihlásí k nové službě, v podstatě první, kdo o nich bude vědět. Radnice se totiž od příštího roku rozhodla zavést mobilní rozhlas. Podle starosty města Michala Boudného bude v provozu už od ledna. „Považujeme ji za nejrychlejší způsob, jak naše obyvatele informovat o aktualitách," poznamenal Boudný.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jiří Sejkora

Mobilní rozhlas však nebude fungovat pouze jako varování před nebezpečným počasím. Obyvatele bude informovat například také o kulturních akcích.

Jak Boudný vyzdvihl, radnice jim bude schopná velice rychle sdělit například i to, že došlo k havárii vody. „Každý si může vyfiltrovat, jaké typy zpráv chce dostávat. Jestli kulturní, bezpečnostní nebo všechny. A naopak my si zase vyfiltrujeme, do kterých ulic je budeme posílat," upřesnil šéf úřadu.

Uvedl také jednoduchý příklad. „Třeba když v Bučovické ulici nepoteče voda, pošle město tamním obyvatelům krátkou textovou zprávu s informací, odkdy dokdy se bez ní budou muset obejít. Informace lidem budou posílat vybraní zaměstnanci úřadu včetně mě," uvedl starosta.

Zájemci se ke službě přihlásí pomocí formuláře. „Ten zveřejníme v nejbližších dnech," dodal Boudný.

Aplikace ve Vyškově

To ve Vyškově už k podobnému systému přistoupili v září. Obyvatelé si můžou do svých chytrých telefonů stáhnout aplikaci Česká obec. Přes tu se dostanou ke zprávám a aktualitám z radnice. V aplikaci najdou i pevné odkazy na úřední desku, kalendář akcí a některé městské organizace. „Vyškovany díky ní informujeme také o aktuálních uzavírkách a událostech a akcích, které město připravuje," přiblížil tehdy vyškovský starosta Karel Goldemund.

Momentálně ji využívá zhruba tři sta lidí. „Vše funguje, jak má, oblíbili jsme si ji. Jakmile vložíme novou zprávu, všechny uživatele na ni na mobilu upozorní. To se sice neděje u aplikace InCity, kterou provozujeme od října, na druhou stranu je ale komplexnější, zaměřená i na turistický ruch," řekla mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.