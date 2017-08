Na záchranu ohrožených soch jsou potřeba miliony. Pomůže i veřejná sbírka

Rousínov /VIDEO, REPORTÁŽ/ – Je jedno, kolik je vám let, odvázat se na pořádný rockový nářez můžete v jakémkoli věku. I tak by mohl znít podtitul rousínovského Rousfestu. Je sobotní odpoledne a pod pódiem poskakují děti, dospívající mládež i už dávno dospělí. Baví se všichni. Včetně brněnských Unholy Ones, kteří publikum dostávají do varu svou trash hardcore muzikou.