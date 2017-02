Nakažených chřipkou výrazně ubylo, žloutenka řádí dál. Lékárnám chybí vakcíny

Vyškov – Scénář byl stejný. Rozbil okno auta a ukradl peněženku, která ležela na sedadle. Situace z večera, se hned ráno opakovala. A další den to bylo podobné. Hned tři případy vloupání do aut, které se odehrály od úterý do čtvrtka ve Vyškově, řeší vyškovští policisté.