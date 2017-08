Napoleonské hry: bitevní pole u zámku zahalil dým jako kdysi u Borodina

Slavkov u Brna /REPORTÁŽ/ – Střelby z děla i z pistolí, křik. Někteří vojáci padají k zemi, aby se po chvíli mohli postavit a vychutnat si obrovský aplaus diváků. Je sobotní odpoledne a lidé v parku zámku ve Slavkově u Brna právě pozorují rekonstrukci bitvy u Borodina z roku 1812, která se řadí k těm nejkrvavějším jednodenním bitvám napoleonských válek. Napoleonské hry však zážitků nabízí mnohem víc.

Účinkujících je asi sto padesát. Od rána se věnují výcviku a jízdě na koních. „Chtějí lidem předat co nejlepší zážitky a tak musí bitva působit věrohodně, " vysvětluje Edgar Pachta, který na sobě má uniformu, ale bojů se neúčastní. Jako štábní písař má totiž na starosti dokumentaci a podávání reportů svému veliteli.



Na konci bitvy si většina účinkujích utírá pot s těla. Přestože je na tvářích všech zúčastněných vidět radost z toho, jak boj zvládli nacvičit, ne všichni jsou úplně spokojení. „Nepřátel bylo na můj vkus málo a přesto, že jsme byli v přesile, bitvu jsme si moc neužili. Pro mě to bylo málo akční, ale to je tím, že v parku není moc místa. Koně jsme proto ani nevyužili, museli jsme jít pěšky," hodnotí Václav Moravčík, který patří k Rakušanům. Jako husar a člen pluku císaře Františka se rekonstrukcím bitev po celé republice věnuje pět let.



To už si ale většina vojáků ze sebe sundává těžké a propocené uniformy. Shodují se na tom, že rekonstrukce jsou pro ně obrovskou vášní, ale také velkým zásahem do soukromí. Nikdo ale nelituje. „Jsem spokojený s celý dnem. Vážně si ho užívám, mám perfektní tým, vychutnáváme si skvělou atmosféru," je spokojený vedoucí pěšáků Tomáš Konečný. Bitvám se věnuje asi pět let, na akce jezdí i osmkrát do roka.



Závěrem bojové ukázky nicméně program v zámeckém parku nekončí. Lidé se fotí s vojáky, s dámami v historických róbách a spokojeně nakupují suvenýry na jarmarku. Výběr je velký, od keramiky přes miniatury vojáčků až k domácím frgálům či trdelníkům.



Atmosféru si pochvaluje třeba Stanislav Dostál, který se do Slavkova vydal z Kroměříže. Že musel absolvovat delší cestu, mu ani trochu nevadí. „O akci mi řekli přátelé, kteří na ni jezdí pravidelně. Bitva byla skvělá, atmosféra je úžasná. Myslím, že tady nejsem naposledy,“ je přesvědčený Dostál s tím, že možná počká i na finální ohňostroj, který historický den uzavře.