Návštěvníky zoo potrápil krutihlav. A pletení pomlázky

Vyškov /REPORTÁŽ/ - Vezmete krajní proutek, dáte ho za předposlední a podvlečete pod dvěma. Je to naprosto jednoduché. Tak popisuje pletení pomlázky Tomáš Bohuslav, který asistuje návštěvníkům Vítání jara a Dne ptactva ve vyškovském zooparku. „Pro začátečníky je nejlepší, když si vezmou jen šest proutků. Je dobré je víc utahovat, pak je pomlázka hezčí. Hotovou by ji měli mít asi za pět minut," říká chlapec.

To vyvolává ve tvářích všech snaživců, kteří se s pletením pomlázky bez nadsázky trápí, lehký údiv a hlavně úsměv. Už dvacet minut u něj sedí například Lenka Čevonová. „Je to hodně náročné, zkouším to asi po třiceti letech. Do Vyškova jsme vyrazili na rodinný výlet. Doufám, že budeme mít pomlázky hotové tak, abychom to tady všechno stihli obejít,“ směje se žena, která s rodinou dorazila z východních Čech.

Akce, která není jen ve znamení loučení se se zimou, ale také přípravou na Velikonoce, přilákala desítky lidí. V zooparku už je tradicí, letos však bez vynášení smrtky. Naopak nechybí dílničky, kde si děti Moranu, jak se jí také říká, můžou vyrobit. Nebo si v kuchyni Hanáckého statku vytvarovat jidáše a nechat ho upéct v tamní peci. „Tady to voní,“ komentuje právě přicházející mladík, zatímco investiční referentka zooparku Dagmar Nepeřená vytahuje z pece jeden plech plný drobných kousků pečiva za druhým. Kdo chce, může si je i polít medem od tamních včel.

Kromě pracovníků zoo se na programu podílí i rousínovský ornitolog Jiří Bartl. Je to z důvodu, že je spojená se Dnem ptactva. Jeho úvodní slovo se týká datla černého, jehož letos Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku. „Jedná se o největšího ptáka z řádu šplhavců. Aby mohl dobře šplhat, má obrácené dva prsy dozadu a dva dopředu. Žije ve smíšených lesích s vyhnilými stromy,“ seznamuje Bartl se zástupcem ptačí říše publikum, které tvoří nejen děti.

Vzápětí přichází na řadu soutěž. Kdo správně odpoví na otázku, získává věcnou odměnu, například sklenku medu od včel ze zoo. Na otázku, kolik má datel prstů a do kterého řádu patří, bez problémů odpovídají ti nejmenší, kteří pozorně poslouchali proslov. S pojmenováním ptáků už ale mají problém i dospělí. Třeba v případě krutihlava obecenstvo reaguje až po velmi nápadné nápovědě. „Pokud je tento pták při sezení na vajíčkách vyrušen, zaujme obranný postoj, při kterém syčí a kroutí hlavou,“ pomáhá Bartl.

A zatímco med se ke každému dostat nemůže, s další odměnou má možnost z areálu odejít každé dítě. Stačí obejít šest stanovišť, splnit úkoly a poté se zastavit u ohniště. Kdo ale čeká špekáček, bude zklamaný. „Ten dáváme až na Den Země. Dnes máme pro soutěžící připravené jedno čokoládové a jedno obyčejné vejce,“ říká pracovnice zooparku Hana Vymazalová.