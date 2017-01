Nejlépe je nechat švestky přemrznout, vzkazuje zkušený palič

Olšany /FOTOGALERIE/ – Musí se dělat srdcem. Alespoň to je podle obyvatel Olšan ten nejlepší recept na výbornou pálenku. Jak se to jejich kamarádům a známým podařilo, zjišťují v sobotu odpoledne na jedenáctém ročníku koštu slivovice. Před nimi je ochutnávka čtyřiapadesáti vzorků nejen pravé slivovice ze švestek, ale i pálenky z hrušek, meruněk, jablek, třešní i méně obvyklého ovoce.

Kromě hodnocení jednotlivých vzorků mají účastníci za úkol v anonymně označených lahvích rozeznat i vlastní. Například Antonín Daněk z Olšan hledá svoji meruňku a švestku. „Loni jsem měl tři vzorky a všechny je poznal. Letos je to horší, jsem nachlazený, takže mi připadají všechny stejné. Začal jsem meruňkou, těch je osm a tam bych si ji poznat mohl. Ale švestek je dvaadvacet a tam už je to problém. Kromě asi tří, kde jsem si jistý, že moje nejsou, váhám," přemítá Daněk.

A podobně je na tom i Radek Chromý, který dorazil z Holubic. „Máme tady s manželkou pět pálenek, švestky, třešni a špendlík. Některé vzorky musím ochutnat i dvakrát. Není to tím, že bych se od nich nemohl odtrhnout, ale hledám své a u některých si nejsem jistý. Naštěstí máme zpětnou vazbu, hodnotící lístky nám pořadatelé po sečtení vrátí zpět. Takže se můžu podívat, jestli jsem tipoval správně," říká Chromý, který olšanský košt navštěvuje pravidelně. „Stejně jako u nás v Holubicích má příjemnou a přátelskou atmosféru," vyzdvihuje.

KVALITA ROSTE

Pravidelným návštěvníkem olšanské akce je i Daněk. Z jedenácti ročníků byl na deseti. „Slivovici mám totiž rád. A navíc si cením toho, že se zapojují a zajímají i mladí," vysvětluje. Za ty roky sleduje i rostoucí kvalitu pálenky. „V prvních ročnících to vypadalo, že každý donesl, co kde sehnal, část měla dokonce žlutou barvu. K některým jsem čuchl a ani jsem je nepil. Za to letos jsou opravdu úžasné, zvlášť švestky," podotýká Daněk.

Sám fialové ovoce nejraději sbírá, až když přejde mrazem. „Má pak v sobě dost cukernatosti a do základu už se nemusí přidávat cukr. Z toho je totiž cítit lihovina, ostrost. Nejlepší je založit mač bez něj a nechat ho pořádně vykvasit. Chuť podtrhne i to, pokud má člověk na kvašení dřevěné sudy. Dnes jsou bečky plastové, a když je má někdo nové, jde to cítit," přibližuje Daněk.

A jak doplňuje další obyvatel Olšan Zdeněk Libánek, důležité je použít také co nejkvalitnější ovoce. Mluví ze zkušeností, pálí už řadu let. „Když mi bylo pětadvacet, zasadil jsem švestky a jabloně. Teď už dvacet let sklízím ovoce. Doma mám řadu různých pálenek, mohl bych donést klidně tak třicet čtyřicet vzorků," informuje Libánek s tím, že jeho volba letos padla na jednu slivovici a dvě jablkové pálenky. „Loni jsem si je poznal, a doufám, že i letos. Věřím si hlavně u druhých jmenovaných, vyrobil jsem je totiž z panenských jablíček, která jsou krásně aromatická," sděluje Libánek.

Dokáže ale uznat i kvalitu u jiných soutěžících. „Například můj soused tady má vynikající švestku a právě pan Daněk má skvělou slivovici každým rokem," oceňuje Libánek.

VYPÁLILI I Z DŘÍNU

Kromě klasických vzorků můžou příchozí překvapit i netradiční chutě. Mezi ostatními jsou totiž ukryté i pálenky ze šípku, kdoule nebo třeba dřínu. „Nemám ponětí, jak je majitelé zvládnou vyrobit, je to velmi nezvyklé. Některé vzorky ale nejsou výjimečné jen ovocem, ale i původem. Dorazily k nám třeba od Uherského Hradiště, ale i z Čachtic ze Slovenska," usmívá se organizátor akce Arnošt Ohli mladší.

Také on se zapojil do pátrání po své vlastní slivovici. „Sice mám klíčovací tabulku, ale nedívám se do ní, chci se pobavit stejně jako ostatní," říká Ohli. I on už se odchází zařadit mezi ostatní hosty, kteří vzorky známkují jako ve škole. Jedničku dostávají jen ti nejlepší. Po sečtení pak na vítěze čeká i odměna. Uzeniny a zabijačkové speciality.