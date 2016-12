Největší akce Vyškovska v příštím roce: nový zimní stadion

Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ - Kanalizace v areálu bývalého rousínovského učiliště v Tyršově ulici, kde se nyní nachází část základní školy, je sdružená. Záměrem města je nechat ji oddělit, aby byla splašková a dešťová zvlášť. Radnici se letos podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje, a tak se do akce pustí hned v lednu. Půjde o jednu z největších investic Rousínova v příštím roce.

Vyškované se loučí se zimním stadionem. Demolice se začne připravovat v lednu. Po ní vyroste nový stánek.Foto: vizualizace: Městský úřad Vyškov

Vyjít má zhruba na devět milionů korun. „Krajská dotace činí dva miliony korun. Předpokládáme, že do hlavních letních prázdnin bude hotovo. Chod školy práce nijak neomezí," sdělil rousínovský starosta Jiří Lukášek.

Podstatně víc, a to dvacet milionů korun, má spolknout zateplení školy v Tyršově ulici. „Akce bude zahrnovat i tělocvičnu a výměnu oken. Doufáme, že dostaneme dotaci z operačního programu Životní prostředí," dodal Lukášek.

Troškařit nebudou letos ani ve Slavkově u Brna. Tam, jak už Vyškovský deník Rovnost informoval, mají v plánu dokončit rekonstrukci atletického areálu a udělat přístavbu Základní školy Tyršova. Dohromady půjde o investice přesahující pětapadesát milionů korun a v obou případech město počítá s dotacemi. „Další velkou investicí bude zateplení a rekonstrukce balkonů v domě s pečovatelskou službou. Akce by měla vyjít na pět a půl milionu," připomněl slavkovský starosta Michal Boudný.

Zatímco přístavba slavkovské Základní školy Tyršova má stát osmatřicet milionů, vyškovský zimní stadion, který na začátku příštího roku čeká demolice, vyjde o rovných sto milionů dráž. Zhruba 127 milionů půjde na samotnou výstavbu. „Ta potrvá maximálně 366 kalendářních dnů," informovala mluvčí Vyškova Dana Ryšánková.

Kromě hokeje a veřejného bruslení nabídne nový zimní stánek i restauraci, prostory pro fitness a šatny pro hokej, volejbal, tenis a fotbal. Vzniknou i další parkovací stání.

Zatímco Rousínov, Slavkov u Brna a Vyškov dají v příštím roce nejvíc peněz do sportu nebo školství, v Bučovicích se budou soustředit zejména na silnice a chodníky. Vložit do nich chtějí podobnou částku jako loni. „Chceme například vyasfaltovat cestu od bývalého koupaliště do Klobouček. V současné době jde o lepší polňačku, na níž je vysypaný recyklát," přiblížil stav bučovický místostarosta Jiří Horák.

A pokud přijde dotace, což město v současné době ještě neví, pustí se do rekonstrukce lesoparku Kalvárie. „Když ne, budeme pokračovat v dílčích úpravách," nastínil Horák.

Velké investice chystají také v Ivanovicích na Hané, které se budou zhruba v první čtvrtině roku řídit rozpočtovým provizoriem. Město už je na něj zvyklé. V té době sice žádné nové akce rozjíždět nemůžou, jedna výjimka ale existuje.

Tou je stavba budovy s osmi byty u domu s pečovatelskou službou, které se stanou jeho součástí. „V říjnu bychom je měli kolaudovat a předpokládám, že v lednu 2018 by se do nich měli začít stěhovat první obyvatelé," oznámil ivanovický starosta Vlastislav Drobílek.

Druhou největší akcí má být zateplení sportovní haly, na niž Ivanovičtí získali dotaci. „Celkově by práce měly vyjít na nějakých sedm milionů korun a získali jsme čtyřicetiprocentní příspěvek, což dělá asi tři miliony korun," doplnil ivanovický starosta.