Největší letošní investice. Holubice chtějí dostavět chybějící kilometr chodníku

Holubice – Zhruba na tři miliony korun má vyjít největší letošní investice, kterou plánují v Holubicích. Ke čtyřem kilometrům chodníků má letos přibýt poslední, kilometrová část. „Pracujeme na získání stavebního povolení a také doufáme, že se nám podaří získat dotaci," sdělil holubický starosta Stanislav Přibyl.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Marek Cholewa

Má jít o peníze z programu na zvýšení bezpečnosti v provozu a dostat můžou až pětaosmdesát procent uznatelných nákladů. Součástí akce mají být i autobusové zálivy. „Zbytek peněz doplatíme z obecního rozpočtu. Jestliže se nám nepodaří na dotaci dosáhnout, postavíme tolik metrů chodníku, na kolik nám peníze vystačí," dodal starosta.

Další novinkou letošního roku má být několik stovek kompostérů, jež zamíří do tamních domácností. „Zájem o ně projevilo přibližně tři sta lidí, což je asi osmdesát procent obyvatel vesnice. Prostřednictvím svazku obcí Ždánický les a Politaví budeme žádat o dotaci. Celkem by kompostéry měly vyjít zhruba na jeden milion korun. Příspěvek by se měl pohybovat okolo osmdesáti procent z částky. Obyvatelé, kteří je chtějí, je od nás dostanou zdarma," sdělil starosta obce Stanislav Přibyl.