Nelze soudit podle prvního dojmu. I opat může být zlodějem, ukázali divadelníci

Vyškov /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Mladý mnich zoufalý nad závistí a zlobou světa ztrácí víru. Opat mu však vypráví příběh plný naděje. Spolu s ním ho poslouchají i návštěvníci vyškovského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jeho prostory oživují mladí divadelníci ze Základní umělecké školy Vyškov. Je sobotní dopoledne a památky Vyškova otevřely své brány veřejnosti. Díky tradičním Dnům památek.

Divadelní představení v kostele má zcela jinou atmosféru, než když se odehrává na klasickém pódiu. A baví i samotné protagonisty povídky. „Prostory jsou výborné, představení se do nich hodí. Scénka pojednává o přemítání mnicha, který rozmlouvá s opatem. Myslí si, že opata přepadl zloděj. Ve skutečnosti to však bylo naopak, opat byl zlodějem. Je to scénka k zamyšlení a pochopení, vysvětluje, že nemůžeme soudit podle prvního dojmu,“ přibližuje odehrávající se děj v kostele opat a zloděj v jedné osobě, patnáctiletý Vyškovan David Murgaš.

Se svým výkonem je spokojený jen napůl. „Trénovali jsme poměrně krátce, nebylo moc času se sejít. A přestože se nám hrálo dobře, možná by nám ještě trochu pomohlo, kdybychom si scénku zkusili ještě těsně předtím, než jsme ji hráli naostro,“ přemítá Murgaš.

Návštěvníci však zdaleka tak kritičtí nejsou. Z kostela spokojeně vychází třeba Ondřej Vašíček s přítelkyní. „Oživená prohlídka se nám moc líbila, je to výborný nápad. Jde o naši první zastávku, nezklamala. Ještě se chystáme do podzemí, potom do muzea. A rozhodně nevynecháme ani radniční věž,“ vyjmenovává Vašíček.

I přesto, že žije ve Vyškově, na Dny památek prý pravidelně nechodí. „Dnes jsem si o nich ale přečetl na internetu, program nás zaujal a tak jsme se rozhodli, že vyrazíme,“ říká Vašíček.

Dvojice se může vydat i do výjimečně zpřístupněného sklepení na vyškovském hřbitově. Jeho správce Jiří Lelek jím provází na komentovaných prohlídkách. „Letos se při nich zaměřuji na hroby vojáků. Kdo chce, může se následně vydat právě do sklepení. To jsme oživili výstavou křížů, které jsme s manželkou fotili nejen ve Vyškově a okolí, ale i v Čechách a na Slovensku. Každý z nich je něčím zajímavý, zvláštní, některé už zanikají. Chtěli jsme na ně upozornit a také ukázat, jak se jinde o tyto památky starají,“ vysvětluje Lelek.

Vzápětí dává příklady těch nejzajímavějších. „Třeba v Českém Dubu postavili kříž ze starých trámů a celé město se pod ním na Štědrý den schází. Ze slovenských Zlatých Moraviec zase pochází snímek kříže zarostlého do stromu. Zaujalo mě to jako symbol bible. Strom totiž představuje Starý zákon a kříž nový. Jde o takové splynutí obou částí,“ říká Lelek.

Na hodnocení zájmu lidí o komentované prohlídky je prý ještě brzy. „Teprve začínáme. Nicméně na devátou a desátou hodinu bylo dohromady asi osmadvacet zájemců. Zatím bych řekl, že je to srovnatelné s loňským rokem. Očekávám, že za oba dva dny, kdy se akce koná, dospějeme ke zhruba stovce návštěvníků,“ odhaduje Lelek.

Ti se ze hřbitova vydávají třeba do zámecké zahrady, kde sokolník představuje své dravce, nebo před Muzeum Vyškovska, kde bojují šermíři. A téměř každý míří na vyhlídku z radniční věže.

Lidé se na ni totiž dostanou do roka jen několikrát. Třeba na Dny s vyškovskou radnicí nebo právě na Dny památek. „Překvapilo mě, jak se z ní zdá Vyškov malý. Výhled byl parádní. Mám jen jedinou výtku, a to k sobě. Zapomněl jsem si spočítat schody, asi budu muset jít ještě jednou,“ usmívá se Vyškovan Martin Zouhar.