Nové domovy důchodců: Vyškov na něj nemá, Křenovice se chtějí klidně zadlužit

Vyškovsko, Blanensko - Křenovice chtějí stavět vlastní domov důchodců. Jinde v regionu čekají spíše na pomoc kraje. Zatím marně. Nahrává to soukromým zařízením bez kontroly.

Už nechtějí čekat. S problémem nedostatečného počtu míst v domovech pro důchodce na Vyškovsku se Křenovice rozhodly vypořádat po svém. Výstavbu nového zařízení pro starší lidi vyžadující péči hodlají zaplatit ze svého. A případně se kvůli němu i zadlužit. „Stavbu si chceme platit sami. Hlavně proto, aby nad domovem měla kontrolu jen obec a ne žádní další investoři," vysvětlil rozhodnutí zastupitelstva křenovický starosta Jan Mozdřeň.

Pro Křenovice je také důležité, aby se starší obyvatelé sami vyjádřili k tomu, jak má nový domov fungovat. Proto nyní obec rozdala lidem dotazníky, které mají pomoci vytvořit návrh stavby. Domov má mít kapacitu kolem pětadvaceti míst a určený bude hlavně pro staré lidi z Křenovic a nejbližšího okolí.

Domovy důchodců a další služby

● Na Vyškovsku jsou v provozu 3 domovy pro důchodce s celkovou kapacitou 429 míst, na Blanensku je jich 5 a jejich kapacita je 472 míst

● V obou regionech poskytuje Charita starším lidem domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby

● Funguje také domácí hospicová péče a v Blansku Hospic u svatého Martina

Kolik peněz bude plánovaná stavba stát, není zatím jasné. „Letos jsme vyčlenili z rozpočtu obce jeden milion korun na vypsání architektonické soutěže. O spolupráci jsme požádali i Českou komoru architektů," uvedl Mozdřeň. Po architektech budou Křenovičtí kromě návrhu budovy požadovat také zpracování jejího okolí.

Vytvoření nového domova pro důchodce řeší už několik let také Bučovice na Vyškovsku. Podle místostarosty města Jiřího Horáka je ale přeměna budovy bývalých jeslí zcela v rukou kraje. „Dohoda byla taková, že město bezplatně převede budovu na Jihomoravský kraj, ten ji zrekonstruuje a vybuduje tam nový domov pro seniory. To už ale bylo před několika lety a stále se nic neděje, takže my teď jenom čekáme," řekl Horák.

Bučovicím ale nedávno opět svitla naděje. Krajští úředníci totiž podle místostarosty znovu oprášili projekt opravy staré budovy a nový domov důchodců se tak dostává znovu do hry. „Je to ale zatím všechno hodně nejisté. Záleží hlavně na tom, jestli kraj najde potřebné peníze," objasnil Horák.

Podobně jsou na tom i ve Vyškově. „Ve městě je budova, která patří kraji. Jeden z projektů počítal s tím, že by se opravila a udělal se z ní domov pro seniory. V současné době se tam ale nic neděje," informoval mluvčí Vyškova Michal Kočí.

Žádný vlastní projekt vedení radnice neplánuje. Podle Kočího je taková stavba otázkou několika desítek milionů korun a na takovou investici zatím město v rozpočtu prostor nemá.

Na Vyškovsku a Blanensku přitom zatím čeká na místo v domově několik stovek zájemců a jejich počet stále roste.

Místo v domově? Zájemci čekají, až někdo zemře

Blanensko - Enormní zájem o místa v domovech důchodců nahrává provozovatelům neregistrovaných zařízení pro staré lidi. Těch hlavně na Blanensku existuje hned několik. Často jsou přitom několikanásobně dražší a kvalita péče o klienty mnohem nižší.

Úřady jsou ale bezmocné. „Měli jsme v Boskovicích na takovéto zařízení hlášenou stížnost, nic s tím ale nemůžeme dělat. Toto zařízení totiž nespadá pod naši správu a tím pádem v něm ani nemůžeme provádět kontroly," přiznal Jaroslav Parma z boskovického městského úřadu.

Vyhnout se neregistrovanému domovu se snaží i Karel Šlachtov. Pro svého otce už týdny shání místo v domově důchodců. Marně. „Dokud žila matka, starala se o otce ona. Před časem ale náhle zemřela a on potřebuje celodenní péči. Protože chodíme s manželkou do práce, nestíháme s ním být pořád. Do domova důchodců, který by byl v nějaké rozumné dojezdové vzdálenosti, se ale hned tak nedostane," popsal Šlachtov.

Jeho otec je zapsaný v pořadníku. „Bylo nám jasně řečeno, že aby se uvolnilo místo, musel by někdo ze stávajících klientů domova zemřít. I tak má ale před otcem přednost ještě několik dalších lidí," ví syn.

VIKTORIE POKORNÁ