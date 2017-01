Nové obchody? Ve vyškovské nákupní zóně otevřou do Vánoc

Ivanovice na Hané /REPORTÁŽ/ – Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny, zelená byla celičká od jara do zimy. Nebo Váňo, Váňo, Ivánku, nikam už nepospíchej. Kdo by neznal Mrazíka, který nesmí žádný rok chybět ve vánočním televizním programu? Zhruba týden poté, co se s ním i ti nejmenší diváci mohli seznámit prostřednictvím obrazovek, si ho připomínají v Ivanovicích na Hané. A nejen písněmi, které zní z reproduktorů.