Nové obvody určí, do které školky dítě patří. I tak budou mít rodiče na výběr

Vyškov – Nemáme místo. I takové odmítnutí slýchávaly matky nejen ve vyškovských mateřských školách. Změnit to má novela školského zákona, respektive jí stanovené povinné vytvoření školských obvodů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Vyškovští zastupitelé už schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovili jejich výslednou podobu. Platit začne od Nového roku a lidé se s ní můžou seznámit na webových stránkách města. „Všechny ulice a místní části Vyškova jsme rozdělili do obvodů. Ty jsou přiřazené konkrétním mateřským školám. Podle tohoto zařazení budou mít děti, s přihlédnutím k jejich věku, v těchto školách zajištěné místo," informovala mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

11

obvodů mateřských škol vyčlenil Vyškov na svém území i v místních částech. Platné budou od 1. ledna.

Neznamená to však, že do mateřské školy určené spádovým obvodem musí také nastoupit. „Maminky se mě na to hodně ptají. Když půjdou k zápisu, tak se s dítětem dostaví do svého školského obvodu. V tom budou jejich děti preferované pro přijetí, obvody se nově přidají do bodového hodnocení," přiblížil místostarosta města Karel Jurka.

Poznamenal nicméně, že právo vybrat si školku tak rodičům i nadále zůstává. „V případě, že v dané organizaci zbudou volná místa, můžou do ní maminky své dítě přihlásit bez ohledu na obvod," řekl vyškovský místostarosta.