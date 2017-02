Novinka s létajícím talířem Vyškovany prožene po parku

Vyškov – Létající talíř musí dostat z výhoziště co nejblíž k cíli. Ten bývá vzdálený zhruba sto metrů. Zkušeným hráčům na to prý stačí dva tři hody. A podobně jako si golfista mění hole, tak i oni si na každý hod můžou vybrat talíř, který se jim hodí. To je discgolf. Vychází sice z pravidel klasického golfu, jenže místo holí a míčků hráč používá právě létající talíř. Bavit se jím budou i Vyškované.

Jako ideální místo ke hře se ukázal park Smetanovy sady. Hráči se totiž mají potýkat s přírodními překážkami. Podle místostarosty města Břetislava Usnula nebudou vzniku bránit ani práce na novém zimním stadionu. „Hřiště bude rozprostřené v podstatě po celém parku. Mělo by být hotové do konce roku. Věříme ale, že si na něm lidé zahrají už v létě," uvedl Usnul. Na záměr městu přispěje Jihomoravský kraj. „Jde o zhruba dvě stě tisíc korun," vyčíslil bývalý krajský náměstek Roman Celý. Nejde o jediné sportoviště, které je na letošek v plánu. V parku před sportovní halou vznikne i hřiště pro workout. Děti zase dostanou nové herní prvky pro Oranžové hřiště. Čtěte také: Přehrada ochrání i před tisíciletou povodní. Rekonstrukce dodávky vody neomezí

Autor: Alena Grycová