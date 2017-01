Novinky v bazénech: batolata si v Bučovicích zaplavou v teplejší vodě

Blanensko, Vyškovsko – Původně šlo o divadlo, pak budovu využívaly bývalé UP závody Bučovice jako sklad nábytku. Pro roce 1989 ji město na Vyškovsku nechalo přebudovat na bazén. Vzhledem ke koncepci budovy ale není možné dělat v něm velké úpravy, a tak od otevření v roce 2004 příliš změn nezaznamenal. Letos se však návštěvníci na jednu větší těšit mohou. Město plánuje pořídit vířivku.

Návštěvníky vyškovského krytého bazénu zřejmě už od léta nebudou trápit ucpané sprchy. Aquapark pořídí novou úpravnu vody.Foto: DENÍK/Martina Hašková

Podle vedoucího bučovických sportovních zařízení Jaroslava Hrabovského nebude sloužit jen veřejnosti, ale také základním školám, které bazén využívají při výuce. A také matkám nebo otcům s batolaty. „Máme tady kurzy pro rodiče s dětmi staršími dvanácti měsíců. Vířivku chceme pořídit také z toho důvodu, že je možné nastavit v ní teplejší vodu, než je v bazénu," uvedl Hrabovský. V současné době město zjišťuje technické parametry záměru.

Novinku letos chystají i ve Vyškově. V plánu je pořízení úpravny vody. Ta je ve Vyškově příliš tvrdá a v bazénu zanáší sprchy, na což si návštěvníci stěžují. „Chceme ji pořídit do léta," sdělil ředitel Správy majetku města Vyškova Jaroslav Hastík.

Investice do techonologie se nevyhnou ani bazénům na Blanensku. V Boskovicích půjde o opravu vzduchotechniky. „Část se opraví a část bude nová. Vyjde to asi na dvě stě až tři sta tisíc korun. S firmou se domluvíme buď na léto, nebo v době podzimní odstávky," nastínil vedoucí provozu městských lázní v Boskovicích Bohumil Feruga.

Blanenští pak letos chtějí upravit zázemí šaten a dovybavit je skříňkami. Jedná se o částky v řádech desítek tisíc. „Město jsme požádali také o dotaci na vysavač nečistot ze dna bazénu. Ten má stát zhruba dvě stě tisíc korun. Připravujeme i projekt na rekonstrukci toalet a sprch," informoval šéf městské společnosti Služby Blansko Jiří Charvát.

Návštěvníci úpravy oceňují, nicméně třeba v blanenském bazénu by uvítali atrakce, které tam na rozdíl od Boskovic chybí. „Je to škoda. Lidé by tam jinak určitě chodili víc. Takto se v něm jen plave. Přestavba bazénu by ale stála podle mě desítky milionů," řekl bývalý závodní triatlonista Jan Křenek z Bořitova.