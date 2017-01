Novoroční předsevzetí často končí na jaře. Lidé víc vydrží u kolektivních sportů

Blanensko, Vyškovsko – Dostat se na váhu před porodem. Předsevzetí, které si letos na Nový rok dala mladá matka Veronika Kuchaříková z Vyškova. Bylo to poprvé, co si vůbec něco předsevzala. „Mám docela pevnou vůli, věřím, že nepolevím. Potřebuji shodit pět kilo a zpevnit břicho," svěřila se žena.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Plánovala začít s během, to jí ale zatím vzhledem k počasí nevychází. „Takže přemýšlím o zumbě. Zatím cvičím doma a snažím se jíst zdravě," dodala Kuchaříková.

Právě kolektivní sporty jsou v posledních letech v módě, jak tvrdí Ondřej Minář z vyškovského studia Havaj. To nabízí právě lekce zumby, jógy, spinningu a je v něm i posilovna. „Lidé u kolektivních sportů vydrží déle než třeba u posilovny, o niž už teď obecně není takový zájem," sdělil Minář, který se nyní stejně jako na začátku každého roku ve studiu setkává se spoustou nových tváří.

Nadšení těch, kteří přicházejí plnit novoroční předsevzetí, ale zpravidla dlouho nevydrží. „Chodí v lednu, maximálně v únoru. Vyčerpají permanentky, které dostali na Vánoce, a přestanou cvičit," přiblížil.

Podobně situaci vidí ve vyškovském Fitness Trinity. Nováčci vydrží zpravidla do března. „Vytrvalejší jsou spíš muži. A stejně jako je větší zájem o cvičení, máme i víc požadavků na výživové poradenství," řekl majitel Radek Tobolík.

Pokud si lidé chtějí nechat zpracovat jídelníček na míru odborníkem, měli by si podle výživové poradkyně Lenky Drottnerové z Blanska dát pozor na to, koho osloví. Jak tvrdí, spousta lidí začátkem roku naletí na internetu na podvodné diety. Nezhubnou a ještě za ně zaplatí velké částky. „Nakoupí různé preparáty nebo zaručené dietní programy, které nefungují. Přitom stačí poměrně málo. Ale chce to pevnou vůli. Člověk s nadváhou musí v prvé řadě upravit jídelníček a pravidelně jíst. Pětkrát až šestkrát denně. Zařadit na své menu sacharidy, bílkoviny a zeleninu," poradila.

Pokud chce člověk zhubnout, měl by pravidelně několikrát týdně vyrazit svižnou chůzí do terénu. „To je ideální pro lidi s velkou nadváhou. Stačí třikrát týdně čtyřicet minut. V posilovně člověk zlepšuje fyzickou kondici, posiluje svaly a nehubne. Potřebuje pohyb v delším časovém úseku," upřesnila Drottnerová.

Běh podle ní ale není příliš vhodný. Spousta lidí nevydrží běžet déle než dvacet minut. Kdo chce získat víc informací o tom, jak se zbavit přebytečných kil správně, může navštívit třeba i Nemocnici Blansko. Tam nedávno odstartovali projekt Nemocvična. „Pomocí moderních metod lidé posilují nejen všechny hlavní svalové skupiny, ale mimo jiné i kardio systém, zlepšují si dýchání, zvyšují fyzickou kondici, spalují kalorie. Navíc jsou to všechno lekce, které zdraví nezatíží ani neohrozí, což je bohužel nešvar řady masově populárních lekcí," uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.