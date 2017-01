Novoroční stodola: Motto pěveckého klání? Špatná píseň je jen ta nezazpívaná

Vyškov /REPORTÁŽ/ – Nikdo nemusí na pódium, nikdo se neklaní, jednotlivé týmy zpívají přímo od stolu. Porotou si jsou oni sami. Je sobotní odpoledne a nálada ve stodole Hanáckého statku vyškovského zooparku je uvolněná a radostná. Koná se v něm první ročník pěveckého klání Novoroční stodola.

A všech sedm týmů se poctivě drží hlavního motta soutěže: Špatná je jen ta píseň, která zůstane nezazpívaná.

Mezi soutěžícími je i volné sdružení muzikantů Kdo má čas, když máme čas. Přihlášku poslali hlavně ze zvědavosti. „Zajímalo nás, co se bude dít i to, kdo vlastně ve Vyškově hraje, běžně se totiž s dalšími kapelami nepotkáváme. A rozhodně nejsme zklamaní, sešli jsme se v zajímavém složení, stodolou zní různé žánry od folku přes country až k vážné hudbě," říká jeden z muzikantů Václav Hercik z Vyškova.

Skupina na soutěž netrénovala. To prý nedělá nikdy. „Každý něco umí a tak se jednoduše přidá. Z toho plyne i náš název, někdy hrajeme ve třech, jindy ve dvanácti. Je to velmi variabilní," přibližuje Hercik s tím, že dnes jich dorazilo osm.

Novoroční stodola má pět kol, v každém od týmů zaznívá jedna píseň. „Je jen na nich, jaké zvolí. Každý zpívá, jak umí, někdo hraje na harmoniku, někdo na kytaru, někteří jsou skoro profíci. Jedinou podmínkou jsou minimálně tři zpěváci u každého stolu," popisuje garant soutěže, ředitel Základní umělecké školy Vyškov, Aleš Musil. Právě v jeho hlavě myšlenka uspořádat akci vznikla.

A přestože se Novoroční stodola koná poprvé, nejde o zcela neznámou. Navazuje na dva ročníky podobné soutěže Pivovarský holoubek. „Tomu předcházela jedna akce v pivovaru. Vyškovští důchodci si u stolu zpívali lidovou písničku. Od vedlejšího stolu se s nimi začali hašteřit vojáci z Koziny, že prý umí také zpívat. A tak je důchodci vyzvali. Kluci zazívali Hrobaře, ale po chvíli už neuměli text. Tak to za ně důchodci dozpívali. Já jsem to slyšel a v hlavě se začal rodin nápad na podobné klání," vzpomíná Musil.

Proto ve stodole muzikanti soutěží také od stolu. U toho, kde sedí tým nazvaný Malá labutí píseň, který dorazil z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, už si tři účastnice soutěže špitají, komu dají své hlasy. „Zaujal je třeba tým v červených dresech," prozrazuje jejich učitel hudební výchovy Pavel Žemla a odkazuje tak právě na skupinu Kdo má čas.

Sympatie jsou vzájemné. „Děvčata zpívají úplně jinak, třeba i kánony. Jsou v tom moc dobré," chválí Hercik.

O tom, komu dá jeho stůl hlasy, však ještě nemá jasno. „Vítěze snad ani nejde určit, už jen proto, že zde zní široký záběr muziky. Třeba právě studentky těžko srovnáme třeba s bluegrass, které už také zaznělo. Z mého pohledu jsou vítězové všichni, kdo dorazili," zmiňuje Hercik.

Stejně jako on je i Žemla, který na gymnáziu vede soubor Labutí píseň, z akce nadšený. „Takových moc není. Většinou jde o sborové soutěže, ale to je něco úplně jiného. Včetně atmosféry, v soutěžích jsou přísná kritéria, ale Novoroční stodola je velmi bezprostřední a uvolněná, každý může zpívat, co chce," chválí.

Když si o soutěži přečetl, hned si prý představil, jak by zpívání u stolu mohlo vypadat. „A přesně to tomu odpovídá," trefil se Žemla.

A spokojené je i publikum Například Simona Puchýřová z Kladna dorazila nejen jako divák, ale i jako podpora. „Jsem tady s partnerem, jehož bratr účinkuje. Samozřejmě fandím týmu bratra, ale zaznělo tady moc pěkných písní. Každý tým má něco do sebe, hrají velmi kvalitně," podotýká dívka.

Spokojený je i Musil. „Sice jde o amatéry, ale pro mě je každý, kdo umí hrát a zpívat umělec. Dnes se to potvrzuje. I proto je soutěž až na druhém místě. Jde hlavně o zábavu a setkání s podobně naladěnými lidmi.," usmívá se.