Nový varovný systém pomůže Nesovickým při povodních. Stojí dva miliony

Nesovice – Když před nedávnem řešili v Nesovicích na Vyškovsku poruchu na železničním přejezdu, informace o problému se k mnohým příjemcům nedostala. Proto se vedení obce rozhodlo zřídit nový varovný a výstražný systém, který má pomoci při krizových situacích. Například i při povodních.

Ilustrační fotoFoto: Karel Dvořák

Potvrdil to nesovický starosta Vítězslav Reška. „Pracujeme na varovném a výstražném systému. Vybudujeme k němu nový rozhlas, záložní zdroj energie a všechny další věci, které jsou potřeba. V krizových situacích by měl systém zafungovat tak, aby se lidé dozvěděli vše potřebné včas,“ uvedl Reška.



Zřízení nového systému přijde na více než dva miliony korun. Snímače budou napojené na místa, kde hrozí nejen povodně. „Snímat budou stavy i v Milonicích nebo Brankovicích a systém bude napojený také na snímače povodí Moravy. Je to ale jen technika, tak snad nedojde k žádné poruše, kdyby snad opravdu nastala nějaká pohroma,“ doufal starosta.



Podobný systém mají i ve Slavkově u Brna. „Výstražný varovný systém máme na více místech na Slavkovsku. Pořídili jsme k němu i digitální rozhlas, jehož prostřednictvím můžeme informovat obyvatele nejen o případných povodních, ale i o dalších katastrofách, které mohou přijít,“ sdělila mluvčí města Veronika Slámová. Podle ní je město se systémem spokojené.