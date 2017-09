Obce chtějí miliony. Na obnovu a výstavbu hřišť

Blanensko, Vyškovsko – Mladí sportovci z Ivanovic na Hané nemají přes léto kde trénovat. Proto město požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. Chce postavit ovál a multifunkční hřiště pro základní školu za necelých pět milionů korun. „Atletický ovál je priorita, protože škola teď nemá kde cvičit. Přes léto je ivanovická hala zavřená, takže moc možností tu není. Nové hřiště bych uvítal, děti by měly konečně kde trénovat a hrát fotbal,“ vysvětlil ivanovický radní a aktivní florbalista Jiří Šimek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

V Bohdalicích-Pavlovicích usilují o peníze na opravu víceúčelového hřiště. Žádají o necelých milion a čtyři sta tisíc korun. „Je třeba upravit podloží a povrch hřiště, který by měl být umělý. Žáci by tak plochu mohli využívat při nepříznivém počasí,“ oznámil tamní starosta Vlastimil Rožnovský.

Záměr podporuje také starosta tamní tělocvičné jednoty Sokol Jiří Klíč. „Máme tu tři přípravky malých dětí, s těmi jezdíme trénovat fotbal do sousedních Kozlan,“ odůvodnil starosta Sokola.

47žádostí o dotace na modernizaci sportovišť podaly státu obce z jižní Moravy. Z Vyškovska jsou 3, z Blanenska 9.

Potřeba zateplit sportovní halu a vyměnit tam okna přiměla radní Kunštátu na Blanensku žádat o nejvyšší možnou podporu: pět milionů. „Do tří odpoledne halu využívá škola, konají se v ní hodiny tělesné výchovy. Odpoledne je přístupná lidem a sportovcům,“ uvedl předseda tamní sportovní komise Aleš Havelka.

Havelka poznamenal, že hala Kunštátským slouží už déle než dvacet let.

V Ostrově u Macochy by z dotačních peněz postavili víceúčelové hřiště. Tamní starosta Ondřej Hudec doufá v milion a půl. „Nemáme venkovní sportoviště, proto jsme se rozhodli o dotaci požádat, aby měli školáci a sportovci kde trénovat,“ vysvětlil Hudec.

Sportovní plochu v Ostrově postrádá i trenér fotbalové mládeže Martin Nippert. „Obec má pouze travnaté hřiště, potřebujeme plochu, kterou lze využívat celoročně. Dojíždíme na hřiště do okolních obcí nebo si pronajímáme haly. Někdy jsme museli tréninky rušit, protože jsme neměli kde trénovat,“ dodal Nippert.

Obce po celé České republice měly o peníze na opravy obrovský zájem. Důkaz je šestinásobný převis původně plánované podpory sto milionů korun.

Jen v Jihomoravském kraji obce žádají celkem o víc než 110 milionů. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová si zájem pochvaluje. „Obce peníze chtějí, to nás utvrzuje v tom, že investovat do dětí a mladých lidí je správná věc. Obce to potřebují, aby se nevylidňovaly,“ sdělila. Ministerstvo žádosti vyhodnotí do konce září.

ANTONÍN ZACHOVAL