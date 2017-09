Obchvat Bučovic: možná za patnáct let, radnice pracuje na změně územního plánu

Bučovice - Denně jezdí přes Bučovice do práce. Tomu, že by měl obchvat kolem města někdy vzniknout, se Jakub Heža jen směje. „Jezdím po silnici I/50 asi pět let každý den. O tom, že povede obchvat kolem Bučovic, se jen mluví. Nevěřím tomu, že se dožiji stavby. Přitom by městu určitě vyřešila spoustu problémů,“ myslí si Heža.

Obchvat. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle něj je dopravní situace v Bučovicích neúnosná. Kdyby obchvat vznikl, i jemu by to jako řidiči z povolání pomohlo. „Nemusel bych jezdit s velkým autem přímo přes město a cesta by trvala kratší dobu. Uvidíme. Třeba se ale pletu a brzy pro mě bude ježdění pohodlnější,“ dodal řidič. Jeho slova o komplikované dopravě potvrdil i Jaroslav Spalovský z Bučovic. „Ve městě je provoz velmi silný. Už by se s tím mělo něco udělat. Čím dřív se s obchvatem začne, tím lépe,“ řekl Spalovský. Nicméně řada obyvatel Bučovic, jak Deník Rovnost informoval dřív, pochybuje, že stavba vůbec kdy vznikne. O řešení problému s dopravně přetíženým centrem města se totiž mluví desítky let. A víc než deset let ještě bude. Vyplývá to ze slov starosty Jiřího Horáka. „Ředitelství silnic a dálnic si projekt na obchvat dalo do dlouhodobějšího plánu. Když půjde všechno dobře, můžeme se bavit o tom, že stavba vznikne za nějakých patnáct let,“ vzkázal Horák s tím, že radnice stále pracuje na změně územního plánu. ČTĚTE TAKÉ: Oprava slavkovského průtahu: lidé chtějí jen jeden kruhový objezd. Kvůli statice V něm zatím obchvat chybí. „Potrvá ještě asi půl roku, než do něj stavba bude zanesená,“ dodal starosta, který už v minulosti zdůraznil, že pokrok ve výstavbě obchvatu je pro vedení města priorita. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého se nedá přesně říct, kdy se s výstavbou začne. Projekt už nicméně vzniká. „Ale jsme teprve na začátku. Máme technickou zprávu, se kterou se pracuje dál. Nemůžeme tak stanovit termín, kdy přesně stavbu zahájíme,“ řekl Studecký. Co už ale ředitelství ví, je třeba to, jak dlouho výstavba potrvá a na kolik vyjde. „Stavět se bude tři roky. Co se týká peněz, obchvat bude stát necelé dvě miliardy,“ doplnil mluvčí státní organizace. ČTĚTE TAKÉ: Obchvat Bučovic má ekonomickou studii, lidé v jeho stavbu přesto nevěří

Autor: Pavel Vičar