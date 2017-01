OBRAZEM: Děti dostaly první vysvědčení v muzeu. Ve 120 let starých lavicích

Vyškov – Předávání prvního vysvědčení je pro řadu dětí zážitek sám o sobě. Ještě silnější ho ale měli prvňáčci z vyškovské Základní školy Tyršova, kteří se usadili do sto dvacet let starých lavic s kalamáři v Muzeu Vyškovska.

Děti z 1. B vyškovské Základní školy Tyršova dostaly první vysvědčení v Muzeu Vyškovska. A to v rámci posledního dne výstavy Když jsem chodil do školy.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Zážitek dětem umožnila končící výstava Když jsem chodil do školy. „Pracovnice muzea nám akci nabídla, když jsme byli na předvánočních dílničkách. Návrh jsme přivítali, je to zase něco jiného. I já mimo prostory školy předávám vysvědčení poprvé, těšili jsme se na to asi všichni," usmívala se třídní učitelka 1.B Květoslava Karásková.

Ta v úterý předala vysvědčení se samými jedničkami osmnácti dětem. „Chybí jen dvě. Chřipka u nás zatím naštěstí neřádí," dodala Karásková.