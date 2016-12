OBRAZEM: Děti přinesly na úřad radost. Jeho pracovníkům zazpívaly

Vyškov – Byly už například v notářské kanceláři, domově důchodců i Knihovně Karla Dvořáčka. A ve středu dorazily k vyškovským úředníkům z oddělení občanských průkazů. Děti ze Základní školy Havlíčkova Vyškov dospělé navštěvují pravidelně.

A to v rámci celoročního projektu Nechte děti přijít k vám. „Pořádáme ho ve spolupráci s vyškovským spolkem Diogenes. Různé instituce navštěvujeme po celý rok. Děti přicházejí pozdravit dospělé, jde o takové mezigenerační setkání. Podívají se, jak to v každé organizaci vypadá, a dospělým zazpívají několik písniček. Ve středu na úřadu to byly samozřejmě vánoční. Snažíme se tak lidem přinášet po celý rok radost," přiblížila ředitelka školky Markéta Medgyesyová.

O tom, že se záměr vydařil, svědčily nadšené tváře úředníků, někteří si vystoupení i nahráli na mobilní telefon.