OBRAZEM: Jako šlechtic. Děti i dospělé přenesou třeba do renesance

Vyškov – Historie ji vždy bavila. V době, kdy studovala na vysoké škole, se dostala i ke skupině historických tanců. Jenže aby se jim mohla i s přáteli věnovat, potřebovali kostýmy. A tak je textilní výtvarnice z Lipovce na Blanensku Denisa Richterová začala vyrábět.

Uspořádala s nimi už několik výstav. Jedna taková je od tohoto týdne k vidění také v Muzeu Vyškovska. „Některé ze zhruba dvaceti šatů, které na ní návštěvníci uvidí, jsme používali pro historické tance, další část jsem vytvořila přímo pro výstavu,“ informovala Richterová. Při šití čerpá inspiraci zejména z dobových obrazů. „Jde na nich nejlépe vidět tvar oděvů i jejich jednotlivé vrstvy,“ vysvětlila.

Na výstavě návštěvníky nečeká jen prohlídka jejích výtvorů. Můžou se na chvíli přenést o stovky let do minulosti. Alespoň co se právě oděvů týká. „Dospělí i děti si můžou některé historické šaty vyzkoušet a stát se na chvíli šlechtičnou či šlechticem,“ lákala pracovnice muzea Ivana Fleková.

To nadchlo devítiletého Jana Maliňáka z Brna. Oblečený do kostýmu se prý opravdu cítil jako šlechtic. „Výstava je výborná. Líbí se mi róby od dam i pánů, představuji si, že v minulosti takto lidé opravdu chodili oblékaní. Nadchlo mě, že jsem se tak mohl na chvíli cítit také. Myslím, že by možnost zapojit se do výstavy měli mít v každém muzeu,“ vzkázal chlapec, který se v kostýmu rozhodl dvořit urozené dámě.

Co se týká exponátů, představují průřez období od rané gotiky po 19. století. „Respektive řada končí rokokem, pak je odskok a následují jedny z 19. století,“ upřesnila Richterová, mezi jejíž nejoblíbenější kousky patří šaty z pozdní renesance a tudorovské renesance.

Výstava nazvaná Šaty k tanci i pohledu bude v muzeu k vidění do poloviny května. Vstupné stojí čtyřicet korun, snížené pak dvacet.