OBRAZEM: Orba koňmo? Dřina s poctivým výsledkem

Rostěnice-Zvonovice – Už zhruba dvacet let se František Dobrovolný z Újezdu u Brna věnuje orbě za pomoci koní. Doma má i traktor, ale jak říká, moderní stroje nejsou tak důkladné. „Když oráte postaru, s koňmi, je práce udělaná poctivěji. Půda lépe nasává vodu,“ vysvětlil muž, který byl jedním z účastníků soutěže v orbě koňmo na sobotním 1. koňském dni na farmě ve Zvonovicích.

Počasí pod mrakem, které panovalo, bylo podle něj ideální. „Ale je to dřina. Však jsme také všichni pěkně zpocení,“ dodal s úsměvem zemědělec, který se na akci dostavil i s částí rodiny v dobovém oblečení. Podobných soutěží se účastní přibližně osm let.

Úkolem farmářů bylo rozorat pole a následně ho upravit. Čas roli nehrál. „Zhruba do dvou hodin by měli mít hotovo. Pokud ho ale někdo potřebuje víc, není to problém,“ přiblížil za organizátory, klub mladých farmářů, Šimon Marák.

Kromě soutěže v orbě koňmo měli příchozí možnost prohlédnout si vystavenou moderní techniku, která se používá na polích, i zemědělské koňské stroje z doby před sto lety. „Na programu byly i další ukázky. Předvedli jsme linku na sázení brambor, sekala se pšenice a následně hrabala hrabačkou,“ vyjmenoval Marák.

Děti se mohly projet na koni, díky místnímu spolku myslivců si vyzkoušely střelbu na terč a hasiči pro ně měli připravenou hadici.