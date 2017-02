OBRAZEM: Silniční kontrola! Ježkovičtí dováděli v maskách v ulicích

Ježkovice – Asi málokdo by čekal, že ho na cestách zastaví člen FBI. To je pak třeba vytáhnout peněženku a raději přispět do kasičky výběrčího. Své o tom vědí řidiči, kteří v sobotu odpoledne projížděli Ježkovicemi. Těm se do cesty kolikrát postavila i havajská tanečnice nebo Mexičan. Obyvatelé vesnice totiž zrovna slavili ostatky.

dnes 19:02 SDÍLEJ:

Fotogalerie 18 fotografií Tak jako v řadě dalších vesnic Vyškovska si i obyvatelé Ježkovic v sobotu užívali ostatky.Foto: VLP / Grycová Alena

Ty mají v obci už dlouho tradici. „Do Ježkovic jsem se přistěhoval před dvaceti lety. Od té doby nepamatuji, že by se neslavily. Jde o zvyklost, která u nás sahá až do několika generací přede mnou,“ přiblížil jeden z organizátorů, v sobotu havajská tanečnice, Martin Vyplel. Fantazií nešetřili ani ostatní účastníci průvodu. Mezi zhruba šestatřiceti maskami se vyjímala originální dvojice, hrozny červeného a bílého vína. A nechyběly ani pytle s moukou a krupicí nebo Addamsova rodina. „Masky obměňujeme každý rok, letos se skutečně povedly,“ zhodnotil Vyplel. Chybí mezi nimi jen medvěd. „Letos za něj nikdo nejde. V kostýmu je velké horko,“ vysvětlil. On sám k masce Havajanky zvolil netradiční doplněk. Historický kočár, v němž po celou dobu vozil přenosný reproduktor vyhrávající muziku. „Míváme harmonikáře, ale o ty je velká nouze, protože většina vesnic má ostatky ve stejný den. Měli jsme domluvené dva, ale jeden odjel na služební cestu a druhý dal přednost jiné vesnici,“ informoval Vyplel. Přestože rozdováděná skupina zastavovala i projíždějící auta, myslela hlavně na své sousedy. Při své obchůzce nevynechala žádnou ulici. A za to je lidé bohatě pohostili. „Nabízeli vdolky, buchty, uzené i slivovici všeho druhu,“ sdělil Vyplel s tím, že on se od začátku nejvíc těšil na tekuté občerstvení.

Autor: Alena Grycová