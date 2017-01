OBRAZEM: Střevlíček, listohlod, štítonoš. V zooparku poodkrývají svět brouků

Vyškov – Vytvořil řadu atlasů, které zárověň ilustroval. Několik generací entomologů získávalo první informace právě z jeho knížek. Mnoho z nich ani netušilo, že jejich autor není profesionálním entomologem. Nyní se osobnosti známého popularizátora tohoto oboru, učitele a muzikanta Vladimíra Javorka a jeho dílu věnuje výstava v Hanáckém statku vyškovského zooparku. Jmenuje se Okouzlen brouky a jinou havětí.

Vytvořil ji pracovník organizace Pavel Klvač. Její načasování podle jeho slov není nahodilé. „Druhou sobotu v únoru budeme mít v zoo akci nazvanou Hmyz na talíři. Přímo před očima lidí se budou připravovat hmyzí speciality. A tak jsem se rozhodl doplnit ji výstavou. Odstartovala s předstihem," sdělil Klvač.

Na deseti panelech návštěvníci spatří různé druhy brouků namalované právě Vladimírem Javorkou. Podle Klvače má jít o takové, které by měli všichni znát. Své znalosti si zájemci můžou přijít otestovat do 12. února. Výstava je přístupná s otevírací dobou zooparku, tedy denně od devíti hodin ráno do čtyř odpoledne.