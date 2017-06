OBRAZEM: V tmavém sklepení děsí lidi Dracula i hraběnka Báthory

Vyškov – Je to už několik týdnů, co se dělníci pustili do výkopů v Sušilově ulici a severní a západní části Masarykova náměstí ve Vyškově. Zatímco společnost Innogy, která obnovu plynovodní sítě zajišťuje, začala v termínu, nad začátkem navazujících prací stále visí otazník. Podle plánu mají začít na začátku července, město však nemá dodavatele.