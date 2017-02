Od hor k vodě. Drnka díky enormnímu zájmu fotografů vyhlašuje novou soutěž

Drnovice – Víc než čtyři sta snímků od jednapadesáti autorů. O tom, že fotografická soutěž drnovického sdružení Drnka zaujala, není pochyb. A přestože se výstava přihlášených fotografií konala teprve před dvěma měsíci, Drnka už přichází s dalším ročníkem. Z hor se tentokrát přesunuje k vodě. Ta má totiž být ústředním tématem snímků, které nyní můžou zájemci posílat.

Nejlepší snímky jednapadesáti autorů, kteří se zúčastnili fotografické soutěže vyhlášené Drnkou, byly vidění na prosincové výstavě v Drnovicích. Sdružení nyní vyhlašuje novou soutěž.Foto: archiv sdružení Drnka

Fotografie mohou zachycovat vodu v různých skupenstvích. „Uvítáme záběry krajinných scenérií s vodními prvky, snímky rybníků, kalužin, potoků, řek, vodopádů, vodotrysků, moře, deště, mraků i sněhových útvarů,“ vyjmenoval předseda Drnky Pavel Klvač s tím, že přijímají barevné i černobílé fotografie.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií podle věku, účastnit se tak můžou nejen dospělí, ale také děti a mládež. Zájemci je mohou posílat na e-mailovou adresu Drnky. „Fotografie musí být doplněná popisem s jejím názvem, dále jménem a příjmením autora, jeho věkem, místem a datem pořízení. Každý může přidat i krátký text třeba o svém vztahu k zachycenému objektu,“ navrhl Klvač.

Například Kamil Žurek se zúčastnil už několika soutěží, které Drnka pořádala. Nevynechal tak ani loňské fotografické klání na téma Hory a jednu z kategorií vyhrál.

Tento amatérský fotograf plánuje své snímky přihlásit také do dalšího ročníku soutěže. „Hory a voda k sobě mají velmi blízko. V hlavě zatím žádnou scenérii nemám, nefotím cíleně, využívám inspirace, co zrovna přijde. Dnes jsou velkou výhodou mobilní telefony, často jen sáhnu do kapsy a fotím. Když už ale vyrážím třeba na dovolenou, beru si i klasický fotoaparát,“ řekl Žurek.

Stejně jako on může každý autor do soutěže poslat maximálně deset fotografií. Uzávěrka je 30. září. Drnka ze snímků vytvoří velkoformátové fotografie, ze kterých opět v prosinci uspořádá výstavu. Nejlepší autoři získají věcné ceny.