Odhlasováno. Drnovičtí koupí stadion. Za osm a půl milionu korun

Bučovice - Denně jezdí přes Bučovice do práce. Tomu, že by měl obchvat kolem města někdy vzniknout, se Jakub Heža jen směje. „Jezdím po silnici I/50 asi pět let každý den. O tom, že povede obchvat kolem Bučovic, se jen mluví. Nevěřím tomu, že se dožiji stavby. Přitom by městu určitě vyřešila spoustu problémů,“ myslí si Heža.