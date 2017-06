Oldtimer festival: Slavkov nejspíš letos bude bez veteránů

Slavkov u Brna – Patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější akce v Jihomoravském kraji i mezi největší svého druhu v Evropě. Na letošní čtyřiadvacátý ročník Oldtimer festivalu ve Slavkově u Brna na Vyškovsku však obdivovatelé starých aut musí nejspíš zapomenout. Organizátor srazu, vydavatelství IBS Motorpress, totiž dodnes nepodnikl žádné kroky, které by nasvědčovaly, že se akce 24. června uskuteční.

V čele společnosti stojí třiašedesátiletý Miroslav G., po kterém však už téměř rok pátrá policie. „V naší databázi ho od srpna vedeme jako hledaného. Nenastoupil k výkonu trestu,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek. Kvůli čemu byl souzený, sdělit nemohl. Nelze vyloučit, že se stal obětí zločinu.

Jak zjistila redakce Deníku Rovnost, muž podle insolvenčního rejstříku řešil od roku 2010 statisícové dluhy. Už jsou splacené, zápis v insolvenčním rejstříku má ukončený k lednu. Ve firmě, která akci pořádá, nikdo nebere telefony. A jeho další nakladatelství AGM CZ je v likvidaci.

Smlouvu na pořádání Oldtimer festivalu slavkovský zámek podepsal s IBS Motorpress. „To nám dávalo naději, že se nějak domluví, přestože je její šéf hledaný. Vyzývali jsme je k dojednání detailů letošního ročníku, ale nereagovali. Proto se domníváme, že akce letos nebude,“ uvedla mluvčí slavkovského zámku Veronika Slámová. V zámecké zahradě se akce konala.

Přesto je zámecká správa podle Slámové stále připravená nachystat park a další zázemí, aby se sraz mohl konat. „Ještě však nebyla uzavřená ani upřesňující smlouva,“ upozornila ředitelka zámku Eva Oubělická.

Na Oldtimer festival jezdil Bronislav Nejtek, který v Habrovanech na Vyškovsku spolupořádá podobnou menší akci. „Pokud nebude jen letos, ještě se to zvládne překlenout. Pokud ani příští rok, bude to pro jeho budoucnost tragické. Lidé se na něj odnaučí jezdit,“ je přesvědčený Nejtek.

A bsence tisíců návštěvníků by znamenala úbytek v tržbách slavkovských hospod a hotelů. Spolumajitel slavkovského hotelu Sokolský dům Luděk Vrána poukázal na to, že Oldtimer festival je jedna z největších akcí ve městě. „Pro podniky ve Slavkově to jednoznačně bude znamenat propad už letos,“ předpověděl Vrána.

ALENA GRYCOVÁ

Tradici srazu veteránů odmítáme pohřbít, říká mluvčí slavkovského zámku

Slavkov u Brna – Nic není připravené a ředitele akce Miroslava G. hledá policie. Proto letos nedoporučujeme na Oldtimer Festival do Slavkovu u Brna jezdit. To vzkazuje návštěvníkům i účastníkům akce vedení tamního zámku. V jeho areálu se sraz veteránů každoročně koná. „Zástupce pořadatele jsme se snažili od loňského září kontaktovat. Ale nedaří se nám to,“ říká mluvčí památky Veronika Slámová.

Nemůžete festival uspořádat sami?

S pořadatelem máme sepsanou rámcovou smlouvu do roku 2020. Zarezervoval si každý poslední červnový víkend na to, aby v parku uspořádal festival. Vypovědět ji nelze. I kdybychom chtěli, nemůžeme akci pořádat sami. Kvůli tomu, jak je postavená smlouva, bychom ani nemohli vybírat vstupné. A náklady spojené s organizací Oldtimeru jsou obrovské. Zároveň akci kvůli smlouvě ani nemůžeme zrušit.

Organizátor nepověřil nikoho, aby festival uspořádal za něj?

Kontaktoval nás muž, který tvrdil, že má od ředitele festivalu plnou moc festival letos zařídit. Ale když jsme na číslo volali zpátky, zvedla to žena, která tvrdila, že s tím nemá nic společného. I kdybychom se mu dovolali, plná moc od ředitele je k ničemu. Pořadatel je někdo jiný.

Jak budete řešit situaci, až se do parku začnou 24. června sjíždět účastníci?

Jediné, co nám zbývá, je zvládnout situaci v ulicích. Pro ty, kdo přijedou, ale v parku nebude nic připravené.

Znamená to, že letošní ročník Oldtimer festivalu ve Slavkově bude poslední?

To určitě nechceme. Nehodláme tradici pohřbít. Hledáme možnosti, jak ho uspořádat jinak a pokud možno ještě lépe.

MARTINA HAŠKOVÁ