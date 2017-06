Omezení na D1: cestáři na deset dní zavřou exit u Holubic

Vyškovsko – O dvanáct kilometrů delší cesta čeká od středy na řidiče kamionů mířící ze Slavkova do Brna. Kvůli rekonstrukci dálnice D1 bude ve směru do krajského města uzavřený exit 210 u Holubic.

Rekonstrukce dálnice D1 mezi Vyškovem a Brnem nedaleko Holubic. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

Do Brna se náklaďáky dostanou přes Rousínov. „Z dopravního hlediska půjde zřejmě o nejkritičtější část opravy. Kvůli pokládce obrusné vrstvy uzavřeme celý jízdní pás, což znamená vedení dopravy v režimu dva plus jedna,“ přiblížil změny mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Auta jedoucí od Slavkova u Brna po silnici I/50 tak kvůli pracím nenajedou na dálnici. „Silničáři budou odklánět osobní dopravu z mezinárodní silnice na silnici II/430. Provoz usměrní tři semafory,“ uvedla mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

To ale platí jen pro řidiče osobních aut, kteří dál než do Brna nepojedou. Pro ostatní včetně těch nad tři a půl tuny platí objížďka přes Rousínov. „Z mezinárodní silnice najedou na D1 směr Vyškov, sjedou na exitu 216 a po silnici třetí třídy se dostanou zpět na dálnici na Brno a dál,“ popsal Studecký. Uzavírka potrvá do příštího pátku.