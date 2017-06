Oprava náměstí: výběrové řízení nabralo zpoždění, obchodníci se bojí o tržby

Vyškov – Je to už několik týdnů, co se dělníci pustili do výkopů v Sušilově ulici a severní a západní části Masarykova náměstí ve Vyškově. Zatímco společnost Innogy, která obnovu plynovodní sítě zajišťuje, začala v termínu, nad začátkem navazujících prací stále visí otazník. Podle plánu mají začít na začátku července, město však nemá dodavatele.

Kromě nové barvy chodníků si po rekonstrukci Masarykova náměstí ve Vyškově lidé užijí i odpočinkové plochy v Husově ulici.Foto: Vizualizace: Městský úřad Vyškov

A tak úřad zatím neví, zda budou práce provázet výraznější omezení v dopravě. „Žádné závažné komplikace nečekáme, ale záleží na dodavateli. Ten může potřebovat, aby mu někde například stála technika, pak bychom s omezením počítat museli,“ nemohl být konkrétnější vedoucí vyškovského odboru dopravy Petr Buchta. Výběrové řízení na dodavatele pokračuje. Otázkou však je, zda radnice nějakou firmu vybere, případně zda se třeba jiná neodvolá, což by plánovaný termín začátku prací odsunulo. I když Vyškov s ním i nadále počítá. „Práce ze strany města mají začít v červenci, jak jsme avizovali,“ sdělil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí. ČTĚTE TAKÉ: Rekonstrukce centra Vyškova: obratiště nahradí fontány Potvrdil však, že výběrové řízení skutečně nabralo zpoždění. A to kvůli dlouhodobé nemoci projektanta. „Tím se zdržela projektová dokumentace, bez které není možné soutěžit,“ vysvětlil Kočí. Co se změní

· Nyní dochází k rekonstrukci plynovodů, následovat budou kanalizace, optika a předláždění.

· Vyškovské náměstí bude mít novou barvu. Šedočervené chodníky vystřídá šedá a světle šedá v kombinaci se světlou žulou.

· Kromě toho se počítá také s odpočinkovou plochou v Husově ulici. Ujistil, že plánovanou část náměstí a Sušilovu ulici město letos skutečně předláždí. „Výkopy od plynařů jsou zasypané, námi vybraná firma místa odkryje a začne s výměnou kanalizačních přípojek k bytovým domům, které jsou v nevyhovujícím stavu,“ popsal mluvčí Vyškova. Rozkopaného náměstí se radnice rozhodla využít i k oslovení dalších vlastníků inženýrských sítí. Poskytovatelé internetu tak položí optické vedení. „Nainstalujeme i množství kabelových chrániček. Náměstí bude prošpikované sítěmi, ale nebude třeba ho rozkopávat několikrát,“ objasnil starosta města Karel Goldemund. Otázkou je, jak se práce dotknou tamních podnikatelů. Někteří se na ně dívají s obavami. „Při výkopech kvůli plynu to nebylo tak hrozné. Ale jakmile dojde řada na předláždění, neumím si to představit a čekám problémy. Je rozdíl, když lidé nemůžou jít přímo okolo výloh,“ nebyl příliš optimistický třeba majitel obuvi Petr Kuneš. Obává se poklesu tržeb. „Práce si firma sice musí rozvrhnout tak, aby se lidé do obchodů dostali v každý moment rekonstrukce, ale jak to udělají, nevím. Na provoz náměstí to bude mít nepochybně vliv. Důležité je, aby práce postupovaly co nejrychleji,“ přemítal Kuneš. ČTĚTE TAKÉ: Místo asfaltu budou lidé v Dukelské chodit po zámkové dlažbě Na rekonstrukci náměstí město plánuje vydat přes třiadvacet milionů korun bez daně. Hotová má být v příštím roce.

