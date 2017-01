Opravy Besedního domu: diváky přestane rušit zápach

Vyškov – Když členové vyškovského Divadla Haná vystupují v Besedním domě ve Vyškově, počítají s tím, že jakmile dorazí domů, hned naplní pračku. Kvůli pachu z restaurace v přízemí budovy, který nasákne do oblečení. „Je to hrozné. V podstatě jen stačí projít nahoru do prvního patra na jeviště a pach je strašně cítit," postěžoval si člen Hané Tomáš Dorazil mladší.

Vyškovský Besední dům čekají další stavební úpravy.Foto: DENÍK/Michal Kočí

Odér neobtěžuje jen účinkující, ale i diváky. Třeba Anna Kocurková z Vyškova ráda navštěvuje koncerty, jenže zápach jí dojem kazí. „Doma tak člověk vzpomíná hlavně na restauraci," řekla. To se má zanedlouho změnit. Díky rekonstrukci budovy, která patří k nejvýznamnějším kulturním stánkům ve městě. Její součást je totiž i řešení vzduchotechniky. HAVARIJNÍ STAV KUCHYNĚ Rozsáhlé plány vyvolalo zjištění, že prostory neodpovídají normám. „Stav zázemí restaurace, kotelny a rozvodů vytápění budovy si vyžádal akutní řešení. Rekonstrukci vyvolalo vyjádření krajské hygienické stanice o havarijním stavu kuchyně," odůvodnil mluvčí radnice Michal Kočí. Kvůli naléhavosti a nákladnosti rekonstrukce musely ustoupit jiné investice. Třeba výměna sedadel v Sokolském domě, ke které chtělo Městské kulturní středisko Vyškov přistoupit už loni. Nebo doplnění klimatizace v Besedním domě. „V sále je v létě velké horko. Odborníci ale náklady odhadli na miliony. Proto budeme muset vyčkat," prohlásil ředitel instituce Luboš Kadlec. Středisko Besední dům spravuje. Aktuální několikamilionová investice zahrnuje kromě vzduchotechniky opravu kuchyně, nové rozvody vody, elektřiny, plynu i kanalizace. „Také vybavení bude nové, to už je ale v režii nájemce," vysvětlil Kadlec. Interiér bude moderní, stále však odpovídající historickému rázu budovy. Kvůli pracím je aktuálně zavřená jen restaurace. Kadlec zatím nepočítá s rušením kulturních pořadů. „Jde hlavně o ty dopolední. Firma pracuje do čtyř hodin, takže večer bude sál bez problémů přístupný. U dopoledních zkoušíme, zda bude účinkujícím i přes bourací práce rozumět. Zatím je vše bez problému," ujistil Kadlec. Jak dodal, letos by se mělo změny dočkat i divadlo. Na jeho pódiu je v plánu výměna forbíny. Letitá dosavadní totiž vrže. Rekonstrukci kulturního stánku plánují i v Boskovicích. Tamní Sokol se totiž v závěru loňského roku dohodl s radnicí na bezplatném převodu na město. To chce mimo jiné investovat zhruba dva miliony do oprav podlah a kuchyňky.

