Paradox dotací. Na stavbu nových chodníků peníze jsou, na jejich opravy už ne

Blanensko, Vyškovsko – Deset milionů korun. Tolik peněz letos vyčlenili zastupitelé Blanska pouze na opravy chodníků. Celou sumu přitom zaplatí z městského rozpočtu. Na rekonstrukce tras pro pěší totiž nelze získat dotace. To kritizuje třeba i místostarosta Bučovic na Vyškovsku Jiří Horák.

Deset milionů korun. Tolik peněz letos vyčlenili zastupitelé Blanska pouze na opravy chodníků. Celou sumu přitom zaplatí z městského rozpočtu. Na rekonstrukce tras pro pěší totiž nelze získat dotace. Foto: DENÍK/Adéla Jelínková

„Je to smůla dnešní doby. Na kdejakou hloupost existují stovky dotací, ale na to, co skutečně potřebujeme, ani jedna,“ postěžoval si.

Peníze na komunikace sice obce získají, má to ale háček. „Dotace můžou získat jedině v případě, kdy staví nové chodníky. V případě oprav si na příspěvek nesáhnou,“ připustila manažerka místní akční skupiny Slavkovské bojiště Hana Tomanová.

Radnice ale často dají přednost jiným záměrům. „Výdajů města je tolik, že chodníky jsou trochu na okraji. V rozpočtech už na ně tolik peněz nezbývá,“ přiznal blanenský místostarosta Jiří Crha.

SPOLUPRÁCE S PLYNAŘI

Proto města propojují nutné s užitečným. Třeba při opravách inženýrských sítí. „S plynaři se dělíme o náklady. Výhoda je, že tím opravíme víc chodníků,“ uvedl příklad vyškovský místostarosta Břetislav Usnul.

Stejnou strategii zvolili Blanenští. „Plynaři musí dát pozemky do původního stavu, my jim jenom dodáme nový materiál,“ popsal Crha.

O dotaci na výstavbu nových chodníků hodlají letos požádat v Bučovicích. „Konečně se nám podařilo vykoupit všechny pozemky pro cesty do místních částí Černčín a Kloboučky, teď už můžeme začít plánovat,“ ujistil Horák.

Za Penny Marketem směrem na místní část Vícemilice ale chodník stále chybí. „Spor s majitelem pozemku, který by měl podle nás chodník zařídit, jsme v lednu prohráli. Ihned jsme se ale odvolali, takže to není konečné,“ uzavřel starosta Bučovic Radovan Válek.

ADÉLA JELÍNKOVÁ