Park mezi rousínovskými hřbitovy nabídne stín a zadrží i záplavy

Blanensko, Vyškovsko – Kvůli změně v předškolním vzdělávání budou muset mateřské školy přijímat děti už od dvou let. To pro většinu těchto zařízení znamená jediné, a to zvětšit kapacitu. „Letos máme pouze jedno místo rezervní. Proto budeme rozšiřovat své možnosti a budeme moci přijmout o jednadvacet dětí víc," uvedl starosta Olešnice na Blanensku Zdeněk Peša s tím, že nyní mají možnost poskytovat předškolní vzdělávání pětasedmdesáti dětem od tří let.