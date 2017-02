Pavilon Austrálie se zooparku prodraží. Asi o tři miliony

Vyškov – Místo tří skoro šest milionů. Až o tolik se může prodražit výstavba nového pavilonu Austrálie ve vyškovském zooparku. Jak vysvětlila jeho investiční referentka Dagmar Nepeřená, původní představa vycházela z návrhu, který se ukázal jako nevhodný. „A to kvůli bezpečnosti a statice. Například v zázemí bylo hodně betonu. Museli jsme tak jít do jiného projektu, který statiku víc řeší. Ale je i dražší," odůvodnila.

Před víc než padesáti lety, v roce 1965, kdy vyškovský zoopark vznikal, byly v jedné z jeho částí umístěné voliéry pro zvířata. Ty už neodpovídají dnešním požadavkům. Místo nich letos vznikne pavilon Austrálie. Obsadí ho klokani a andulky.Foto: archiv zooparku

Loni zoo začala se stavbou zázemí. Nyní firma zahájila izolační práce. „Druhá fáze, voliéra a vnitřní dekorace, čeká na potvrzení rady Vyškova, který je zřizovatelem,“ řekla Nepeřená.

Navýšení zoo zaplatí z vlastního rozpočtu. „Myslíme, že to za to stojí. Dva roky jsme žádnou novinku neotevírali, odložili jsme peníze do rezervních fondů,“ uvedla Nepeřená s tím, že předpoklad otevření na hlavní sezonu stále platí. „Pokud ale firma nazná, že kvůli technologiím potřebuje víc času, může se otevření pozdržet,“ dodala referentka.

Na novinku už se těší například Zuzana Nowakova. „I prodražení se, myslím, zaplatí. Vždyť může přitáhnout víc turistů,“ je přesvědčená Vyškovanka.