Pět stovek lidí v obci zůstává rok co rok bez pitné vody

Blanensko, Vyškovsko – Vzít kýble či láhve a jít pro vodu k přistavené cisterně. Nebo si tu kohoutkovou doma převařit. To je teď každodenní rutina obyvatel Újezdu u Boskovic. V obci na Blanensku totiž od začátku března neteče pitná voda. „Problém to je pro nás obrovský. Řešíme to tak, že v obchodě kupujeme balenou vodu," popsala obyvatelka Újezdu Ilona Janíková.

Podle tamního starosty Miroslava Odehnala jsou bez pitné vody téměř všechny domácnosti. Důvodem znečištění je jarní tání. „V důsledku oblevy byla zjištěná mikrobiální kontaminace vody koliformními bakteriemi,“ uvedla Jana Dvořáková z Krajské hygienické stanice. Přítomnost těchto bakterií ukazuje na fekální znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů včetně člověka. Mohou být však přítomné také v půdě, rostlinách a povrchové vodě.



Tyto problémy přitom v Újezdu nejsou ojedinělé. „Voda tady není dobrá. Každý rok se se znečištěním potýkáme při jarní oblevě nebo když jsou větší průtrže mračen,“ postěžoval si Odehnal. Studny jsou totiž vykopané v lesích směrem na Kunštát a Olešnici. Voda je tam ze sedmdesáti procent povrchová, zbytek spodní.



Pět stovek obyvatel obce si teď každý den chodí pro vodu k cisterně o objemu sedm tisíc litrů. Současně odborníci z vodovodu pravidelně odebírají vzorky. „Zrovna včera došly poslední výsledky testů vody z třináctého března. A rozbory nejsou dobré,“ posteskl si ve středu starosta. Čtěte také: Nové jazykové učebny, dílny. Školy na Vyškovsku se rozšíří o desítky míst



Vodárenská akciová společnost, která oblast zásobuje pitnou vodou, zareagovala hned po zjištění špatného stavu vody. A přijala potřebná opatření. „Byla to změna dezinfekčního činidla na účinnější oxid chloričitý. A také zvýšení dávky činidla pro dezinfekci vody,“ popsala mluvčí společnosti Iva Šebková.



Další odběr vzorků se má uskutečnit dvacátého března. Vodárenská akciová společnost očekává, že vzorky vody budou už v pořádku. „Pokud se skutečně potvrdí nezávadnost, bude následně obnovené standardní zásobování z vodního zdroje Újezd,“ souhlasila Dvořáková z hygienické stanice.



Obyvatelé Újezdu by se tak mohli napít nezávadné vody z vodovodu už za týden třiadvacátého března. Podle starosty je však z dlouhodobého hlediska situace neúnosná. „Každý rok je to velice dramatické. Zkrátka prší, znečistí se koryta prameniště a potůčků a voda je logicky nepitelná. Teď se nám ale zablýsklo na lepší časy,“ naznačil možné zlepšení Odehnal.



V obci se totiž chystá výstavba nového přívodu pitné vody z části Nebošice, kde obec koupila pozemek a nechala udělat vrt. Potrubí bude dlouhé 1,8 kilometru. Cena díla se blíží osmi milionům korun. Pomoci má dotace z ministerstva zemědělství. O její výši se rozhodne až po podepsání smlouvy se zhotovitelem stavby na konci března. „Pokud dotaci dostaneme, stavba by mohla začít už letos na přelomu června a července. Vody bude konečně dost a kvalitativně bude úplně někde jinde,“ vyjádřil se starosta.



Vybudování přívodu potrvá asi sto čtyřicet dní. Hotový by tak mohl být už na konci září.



Na Vyškovsku jsou potíže s kvalitou pitné vody spíše ojedinělé. „Někdy bývá problém s vodovodem Nové sady, ale nyní nic hlášené nemám,“ řekl včera ředitel vyškovských Vodovodů a kanalizací Vladimír Kramář.

