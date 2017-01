Petice za vstup do újezdu Březina: hejtman se sejde se starosty okolních obcí

Vyškovsko – Sejdu se vámi v lednu, vzkázal jihomoravský hejtman Bohumil Šimek starostům na Vyškovku. Těm, jichž se týká petice, která vznikla kvůli znovuobnovení režimu vstupu do Vojenského újezdu Březina. A kterou podepsaly téměř čtyři tisíce lidí. Hejtman chce se starosty projednat, jak jim lze z pozice kraje pomoci.

Vojenský újezd Březina. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Adam Hrbáč

Zatímco dokument už iniciátoři spolu s požadavky odeslali armádě, petiční výbor sjednává schůzky. „Hejtman nám už potvrdil i termín, konat se bude v pondělí třiadvacátého ledna. Dorazí i některý z náměstků hejtmana Olomouckého kraje Oto Košty. Několik z devatenácti zapojených obcí totiž leží na Prostějovsku," přiblížil autor petice obyvatel Studnic Milan Pernica starší.

Na schůzku výbor pozve i představitele devatenácti obcí. A také dalších čtyř, které umožnily vystavení petičních archů. „Jde o Vyškov, Drnovice a z Prostějovska Myslejovice a Plumlov," přiblížil Pernica.

Jediní, kdo s Březinou sousedí a kdo se na Vyškovsku nezapojil, jsou Podivice a Zelená Hora. „Když byl ale petiční arch ve Vyškově, několik jejich obyvatel se přijelo podepsat tam," poznamenal.

VSTUP? JEN OMEZENĚ

Petice začala vznikat loni v říjnu kvůli úpravě zákona o zajišťování obrany státu. Od ledna 2016 je totiž povolení ke vstupu do prostoru újezdu možné udělit pouze za účelem výkonu vojenské nebo hospodářské činnosti. Obyvatelé okolních obcí se tak do lesa dostanou jenom v určené dny a hodiny. A ještě pouze do omezených prostor.