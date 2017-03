Petice za vstup do újezdu: žádají pomoc od prezidenta Zemana

Vyškovsko – Ve volbách získal ve všech dotčených obcích minimálně šedesát procent hlasů. „Tehdy jsme pomohli my jemu, nyní potřebujeme, aby se za nás postavil on," vysvětlil předseda petičního výboru Milan Pernica starší ze Studnic, proč se kvůli znovuobnovení vstupu do vojenského újezdu Březina nově obrátili na prezidenta republiky Miloše Zemana.

Petiční výbor tak reagoval na nedávné jednání starostů obcí s ministrem obrany Martinem Stropnickým a generálním štábem armády. Kritici tvrdí, že představené ústupky byly jen minimální. „Petiční výbor zastupuje čtyři tisíce lidí z devatenácti obcí Vyškovska a Prostějovska. Ti chtěli vrátit režim vstupu před rok 2016, kdy od armády dostávali povolenky pro vstup do lesů újezdu. Pokud ústupek znamená, že uvolní sto metrů cesty, nemá to nic společného s tím, co stojí v petici,“ poukázal Pernica. S dočasně přístupnými prostory se původně nepočítalo. Po protestech lidí armáda z patnáctihektarového újezdu uvolnila 16 procent pro občasný pohyb, následně 27. Do září plánuje uvolnit dalších 8. V pondělí poslali dopis také ministrovi Stropnickému. „Žádáme ho, zda by mohl konkretizovat paragraf zákona, který zakazuje vydávání povolenek a umožňuje generálnímu štábu uzavírat obyvatele do rezervací. Nepřeháním. Ze všech stran kolem lesa máme umístěné cedule se zákazem vstupu bez povolení. A to nám vydat nechtějí,“ upozornil Pernica s tím, že se obrátí i na předsedy všech parlamentních stran. Na posledním jednání se starosty armáda ustoupila v necelé polovině požadavků obcí. „Vojáci musí někde cvičit. Proto je třeba zachovat potřebné prostory a přitom dbát na maximální bezpečí obyvatel,“ podotkl Stropnický. Další ústupky už podle něj nejsou ze zákona možné. Třeba za turistikou můžou nyní lidé do lesa od páteční třetí hodiny odpoledne do neděle a ve svátky. „S Krásenskem jsme na cípu újezdu. U lesa žiji sedm dní v týdnu, ne jen v určité časy. Přitom jsme nikdy vojáka v lesích neviděli, střelbu slyšíme zdálky,“ nesouhlasí starosta Kulířova Marek Veselý.

