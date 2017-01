Pětina praktických lékařů je v důchodovém věku. Jejich nástupci ale chybí

Blanensko, Vyškovsko – Praktičtí lékaři na Blanensku a Vyškovsku stárnou a při odchodu do penze nemají komu předat své pacienty. „V práci jsem se rozhodla zůstat z jediného důvodu. Nemám nikoho, kdo by po mně ordinaci převzal," řekla lékařka Zdenka Škvařilová z Adamova na Blanensku.

Přesluhuje už řadu let. Podobně jsou na tom její kolegyně, které ordinují ve stejné budově. „Jsme tu tři a všechny v důchodovém věku," doplnila Škvařilová.

Motivovat mladé lékaře k otevření ambulance praktika v odlehlejších místech má speciální dotační program ministerstva zdravotnictví. Peníze z něj mohou doktoři využít na zřízení nových praxí. O dotaci si smí požádat jen ti, kdo mají v plánu otevřít ordinaci v kritických oblastech s nedostatkem lékařů nebo tak učinili v posledních třech měsících. Získané peníze mohou použít na mzdu sestry nebo vybavení ordinace. Na pokrytí každé zmíněné položky lze získat až čtvrt milionu korun.

Mezi oblasti vytipované ministerstvem patří i Vyškovsko. Tam nyní o dospělé pacienty pečuje zhruba čtyřicet praktiků. Víc než polovina z nich je starších šedesáti let. To dělá předsedovi tamních praktických lékařů Pavlu Kopáčovi starosti. „Teď to není problém, za pět let ale může být vše jinak," okomentoval Kopáč.

- Blanensko: 55 lékařů, z toho 20 nad 60 let (odhad)

- Vyškovsko: 41 lékařů, z toho 23 nad 60 let

Třeba pro Kozlany a Hvězdlice na Vyškovsku funguje jen jeden praktický lékař. Doktorka Petra Fialová podle svých slov zvládá péči o všechny pacienty bez potíží. V její evidenci je například Zdeněk Brablec z Kozlan. „Zatím jsem zdravý, do ordinace v podstatě nepotřebuji chodit. Myslím, že naše doktorka vše stíhá," prohlásil Brablec.

Blanensko mezi kritické oblasti zatím nepatří, i tam ale přesluhuje řada doktorů. Víc než dvacet procent praktiků je v důchodovém věku.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Blansko Ivo Procházky většinou nástupce nemají. „Pokud by nyní skončili, jejich pacienti by se mohli ocitnout bez praktického lékaře," popsal alarmující stav Procházka, který ordinuje v Jedovnicích.

Průměrný věk praktika na Blanensku je zhruba pětapadesát let. Mladí doktoři o práci na venkově často nemají zájem. „Přestože pocházím z vesnice, neuvažuji, že bych tam měl ordinaci. Má to až moc nevýhod," tvrdí třeba student medicíny Josef Podhorský.

Jedna z mála mladých zdravotnic, která si plánuje otevřít praxi praktického lékaře, je Jitka Skotáková z Vilémovic na Blanensku. „Vždycky jsem měla vizi, že budu mít ordinaci na venkově. Líbí se mi představa, že léčím třeba celou rodinu," svěřila se Skotáková.

Situaci může zhoršit i EET, myslí si vyškovská lékařka Zemánková

Vyškovsko – Někteří dětští praktičtí lékaři na Vyškovsku mají tolik pacientů, že vydají na dva obvody. „Na celý okres je nás patnáct, to je žalostně málo," vyčísluje předsedkyně praktických lékařů pro děti a dorost na Vyškovsku Pavlína Zemánková.

Berete ještě nové pacienty?

Jen omezeně. Pouze v případě, kdy některý z nynějších dosáhne devatenácti let a přejde k praktickému lékaři pro dospělé. Péči poskytuji tolika dětem, že se dá říct, že pokrývám dva obvody.

Pavlína Zemánková

• Vystudovala obor pediatrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

• Pracovala na dětském oddělení nemocnice ve Svitavách a Vyškově.

• Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ve Vyškově provozuje od roku 1999, nyní má 1 600 pacientů.

Můžou situaci zlepšit dotace od ministerstva?

Pokud bychom měli lidi, tak ano. Ale ti nejsou. Ministerstvo teď hasí požár, ale neudělalo žádná opatření, aby mu předešlo.

Takže se situace může zhoršit?

Pokud nebudou lékaři, kteří přeberou ordinace po těch, co odejdou do důchodu, tak ano. Hrozí také, že ti starší příští rok skončí kvůli povinnosti zavedení EET.

Jak si vysvětlujete tak malý zájem o obor?

Ministerstvo přednedávnem zrušilo studijní obor praktický lékař. Kdo chce tuto práci dělat, neví, co má očekávat. Zda třeba nenastane rušení ordinací praktických lékařů a děti nebudou léčit ti pro dospělé.

O tom se před časem vedly velké debaty a záměr vzbudil vlnu kritiky i mezi lékaři na Vyškovsku. Co může z takového kroku plynout?

Kolegové ze zemí Evropské unie se k nám jezdili učit, líbilo se jim, jak máme systém v tomto směru propracovaný. Někde praktici pro děti vůbec nejsou. Přitom jsme to právě my, kdo je schopný včas odhalit choroby malých dětí. A také u těch starších, které už se rodiči nenechají tolik prohlížet.

MARKÉTA PULDOVÁ

MARTINA HAŠKOVÁ